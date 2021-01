Brexit sťaží prístup britských firiem na trh EÚ s finančnými službami

dnes 12:46 -

Londýnske City sa musí pripraviť na to, prichádza zmena, varovala jedno z najväčších finančných centier na svete eurokomisárka pre finančné služby Mairead McGuinnessová.

McGuinnessová povedala v piatok v rozhovore pre Bloomberg TV, že dohoda týkajúca sa finančných služieb je stále ďaleko. Podľa nej EÚ nemá stanovený fixný termín dosiahnutia dohody o finančných službách. Zdôraznila, že brexit nevyhnutne sťaží prístup londýnskych firiem na trh EÚ.

"Prichádza zmena," uviedla McGuinnessová. Podľa nej v žiadnom prípade nepríde k obnove spoločného trhu pre finančné služby, keďže Británia sa rozhodla opustiť spoločný trh. Dodala, že Británia začína pociťovať negatívne následky svojho rozhodnutia.

Obchodná dohoda medzi EÚ a Britániou sa netýka finančných služieb. Po definitívnom odchode zo spoločného trhu EÚ sa firmy snažia prispôsobiť novej situácii. Londýn v prvý obchodný deň nového roka 4. januára prišiel o denné obchody s akciami v objeme viac než 6 miliárd eur, ktoré sa presunuli na iné európske burzy.

Obchodníci s derivátmi smerujú viacej obchodov do New Yorku a celkovo mimo Európu. JPMorgan Chase, Goldman Sachs a ďalšie firmy, ktoré sa desaťročia spoliehali na londýnske divízie, presunuli aktíva v hodnote miliárd eur a tisíce zamestnancov do nových pobočiek vo Frankfurte nad Mohanom, Paríži a v ďalších európskych mestách.

McGuinnessová signalizovala, že EÚ bude najprv rokovať so Spojeným kráľovstvom o memorande o porozumení týkajúcom sa spolupráce v oblasti regulácie, ktoré by malo byť hotové v marci, než udelí britským firmám povolenia na prístup na spoločný trh. Pri procese udeľovania ekvivalencie sa rozhodne, koľko investičného bankovníctva a obchodov bude môcť zostať v Londýne.

Spojené kráľovstvo má aktuálne ešte stále takmer identické pravidlá ako EÚ, viacero britských politikov však už signalizovalo zmeny v mnohých oblastiach. Minister financií Rishi Sunak naznačil, že by mohlo prísť k rozsiahlej deregulácii podobnej, ako v 80. rokoch minulého storočia zrealizovala premiérka Margaret Thatcherová. McGuinnessová uviedla, že EÚ bude pozorne monitorovať tieto zmeny.