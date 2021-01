Platiť budeme digitálnym eurom. Otázne je kedy. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Nový prezident v Bielom dome

Tento týždeň prebehla oficiálna inaugurácia nového prezidenta USA Joe Bidena. Trhy mali obavy z možných nepokojov. Po vyčíňaní Trumpových sympatizantov vo Washingtonskom Kapitole sa niet čomu čudovať. Našťastie, prevzatie moci prebehlo pokojne, aj keď bez prítomnosti Donalda Trumpa. Ten už pred časom povedal, že sa slávnostnej inaugurácie nového prezidenta nezúčastní. Trhy na túto udalosť reagovali pozitívne. Odštartovala sa nová etapa smerovania americkej ekonomiky. Jednofarebná vláda J. Bidena má pred sebou štyri roky nových výziev. Pomôcť by to malo najmä sektorom obnoviteľných energií, konopným produktom či čínskym spoločnostiam po deeskalácii obchodnej vojny.

Budúcnosť digitálneho eura

Centrálna banka rozhodovala o nastavení menovej politiky. Úrokové sadzby ostávajú bez zmeny. Nákupy aktív boli rebalansované ešte na decembrovom zasadnutí koncom roka a v tejto oblasti nenastali žiadne zmeny. Očakáva sa, že konečné údaje o HDP v Eurozóne za posledný štvrťrok 2020 budú slabé, hlavne pre pandemické opatrenia. Centrálna banka zostane na trhu aktívna minimálne do marca 2022. Zaujímavosťou je, že guvernérka Christine Lagardeová spomínala kryptomeny a digitálne euro. Na druhej strane jedným dychom dodala, že digitálne euro nebude tak skoro a hotovosť ostane aj dlho po tom, ako sa zavedie.

Trhy by mali ostať pokojné

Nový týždeň prinesie málo makroekonomických dát, ktoré by hýbali cenami aktív. Za zmienku stoja štvrtkové údaje o HDP z USA za 4Q, očakáva sa rast +4,4 %. Začína výsledková sezóna firiem, ktorá odhalí tržby a ziskovosť za 4Q. Zverejnené budú aj dáta čínskeho PMI výroby. Výsledky naznačia, ako sa môže dariť čínskym výrobcom v najbližších šiestich mesiacoch. Predpokladá sa číslo 52, ktoré by hovorilo o miernej kontrakcii.



