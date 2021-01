Ďalší náznak finančnej krízy v Európe: Malé firmy majú veľké ťažkosti

Zdroj: WSJ,ZH

Až znepokojujúci je ten nadmerný optimizmus akým európske vlády investujú do oživenia zvyšovaním verejných výdavkov v čase, keď centrálna banka udržuje nízke úrokové sadzby a zaplavuje kapitálové trhy likviditou.

The Wall Street Journal nedávno priniesol rozhovor s Miguelom Ríosom, ktorý v Barcelone prevádzkuje štyri karaoke bary. Ako uviedol, kvôli pandémii a vládnym krokom na jej potlačenie, si musel pre zachovanie svojho podnikania požičať takmer 100 000 a desať z jeho zamestnancov zaradiť do vládneho programu na podporu miezd. Jeho prevádzky sú zatvorené takmer rok a už je na pokraji finančnej katastrofy s hromadami nesplatiteľného dlhu. „Prežívame len vďaka úsporám a bankovým pôžičkám, ale to už nie je udržateľné,“ uviedol Ríos.

Mnoho malých a stredných podnikateľov ako je Ríos dokáže dočasne prežiť vďaka lacným bankovým pôžičkám. Regionálne banky im v celej EÚ požičali takmer 2 bilióny eur, čo je približne 40 % z ich celého úverového portfólia. Mnoho poskytovateľov pôžičiek upravilo svoje úverové portfólio od poslednej finančnej krízy v rámci regulačného rámca, ale dnes, v prostredí negatívnych sadzieb, sa snažia neprísť o zisky. WSJ v tom vidí veľký problém: pravdepodobný rast zlyhaných úverov pre malé a stredné podniky.



Aj zatiaľ posledný prieskum Európskeho orgánu pre bankovníctvo ukazuje, nakoľko sú pôžičky pre malé a stredné firmy v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov nebezpečné.



Napriek určitému poklesu, pomer nesplácaných úverov pre malé a stredné firmy zostáva pre európske banky naďalej vysoký. Regulačné orgány bánk sa obávajú, že vlna nesplácania by mohla vyvolať ďalšiu európsku bankovú krízu, hlavne preto, že sa ekonomika v období vzmáhajúcej sa pandémie znovu spomaľuje. Analytici bánk JPMorgan Chase & Co. a UBS Group už začiatkom roka znížili rating ekonomiky eurozóny kvôli zvýšenému blokovaniu a neustálemu rastu ochorení už zmutovaným koronavírusom.

Andrea Enria, šéf bankového dohľadu v Európskej centrálnej banke, varoval, že nesplácané pôžičky môžu prekročiť 1,4 bilióna eur, čo je viac ako tomu bolo v čase poslednej finančnej krízy. Spoločnosti s 250 zamestnancami tvoria 99,8 % všetkých firiem a dve tretiny všetkých pracovných miest v súkromnom sektore Európy. Malé firmy sú ekonomicky veľmi dôležité a keď sa ocitnú pod tlakom, sú to zlé správy pre potrebné silné zotavenie. Ako vysvetľuje Daniel Lacalle, hlavný ekonóm spoločnosti Tressis SV, niekoľko faktorov naznačuje, že zotavenie do roku 2021 by mohlo byť ohrozené. Po prvé, centrálne banky vynaložili na pomoc 21 biliónov eur, tieto obrovské injekcie likvidity sa použili hlavne na udržanie zvýšených vládnych výdavkov, zásadne bežných výdavkov a financovania verejného dlhu. Po druhé, firemné súvahy boli zoškrtané na úroveň, ktorá sťažuje vyhliadky na výrazný rast investícií nad odpismi. SP Global očakáva, že globálne kapitálové výdavky zostanú v roku 2021 nízke.

Izolácia, blokovania, pomalý postup pri očkovaní, nič z toho nepomáha zotaveniu. Odhaduje sa, že 25 % spoločností v eurozóne bude tento rok pravdepodobne čeliť problémom s hotovostnými tokmi so zvyšujúcim sa rizikom platobnej neschopnosti, ak nebude pokračovať vládna podpora.

Problémy malých a stredných firiem sa ešte úplne neprejavujú v bankách vďaka sérii programov zavádzaných po celom kontinente. „Patria sem moratóriá na splácanie pôžičiek, verejné záruky za pôžičky a dotácie na mzdy, aby si ľudia udržali zamestnanie. Regulačné orgány a analytici však tvrdia, že to iba posúva problémy na neskôr," poznamenáva WSJ.





Cristina Paradisiová, ktorá vlastní dva obchody s odevmi, uviedla, že má stále obavy o budúcnosť. Jej obchody sa nachádzajú v severotalianskej provincii Pesaro e Urbino, kde zákazníkov v nakupovaní značne obmedzujú prísne odstávky a vládne obmedzenia. Tržby poklesli a jej splátky pôžičiek sa dostali do moratória, pretože ak sa tento rok tržby nezvýšia, hrozí jej platobná neschopnosť. „Už len otvorením dverí našich predajní prichádzame o peniaze,“ uviedla Paradisiová.

Negatívne úrokové sadzby v posledných rokoch prinútili banky hľadať vyššie výnosy a do ich hľadáčika sa dostali malé firmy. Dlhová vlna tsunami sa blíži tým rýchlejšie, čím je menšia nádej na oživenie a opätovné zárobky pre malých a stredných podnikateľov. „Vytvorili sme linku prvej pomoci, kde nám volajú zúfalí ľudí, ktorí nevedia, ako ďalej,“ uviedol Giuseppe Palmisano, prezident organizácie, ktorá zastupuje malé spoločnosti a podnikateľov v Taliansku. „Ľudia plačú do telefónu, bojím sa, že niektorí rozmýšľajú o samovražde.“