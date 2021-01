Slováci hovoria o chuti investovať, viac ale dávajú na stávkovanie

Zdroj: OVB

Výkonnosť slovenskej ekonomiky v minulom roku v dôsledku pandémie a obmedzení po rokoch klesla. Už v tomto roku však očakávame návrat k rastu. Napriek tomu Národná banka Slovenska predpokladá pokles inflácie pod jedno percento. Dôvodom majú byť lacnejšie energie (primárne plyn) a pretrvávajúci nižší spotrebiteľský dopyt. Tlmiaco by na čistú infláciu mal pôsobiť aj pomalší rast miezd a nízke importné ceny. Naopak, infláciu smerom hore budú klasicky tlačiť potraviny, a vyššie výdavky na zdravotnú starostlivosť. Predpokladá sa, že služby spojené s kaviarňami, hotelierstvom a reštauráciami budú naďalej stagnovať, a tým pádom nebudú tlačiť na rast inflácie. Niektoré predpovede dokonca počítajú pre 2. polrok 2021 s nezvyčajnou situáciou, kedy by po dlhých rokoch mohli ceny potravín celkovo poklesnúť. Na druhej strane, rizikom pre infláciu zostávajú ceny pohonných hmôt. Spolu so zotavovaním globálnej ekonomiky a rastom dopytu stúpajú aj ceny ropy.

Inflácia na Slovensku vlani klesla na najnižšiu úroveň od roku 2017. V celoročnom priemere dosiahla 1,9 %, čo je oproti roku 2019 aj 2018 výrazný pokles (2,7 resp. 2,5 %). Kľúčovými faktormi, ktoré slovenskú infláciu tradične ženú do vysokých čísiel, je rast cien potravín, bývania a energií. Aj keď sa Slováci v čase pandémie v spotrebe obmedzili najmenej spomedzi všetkých štátov eurozóny, celkový dopyt medziročne klesol. To sa prejavilo aj na cenách potravín, ktoré za celý rok zdraželi len o 2,5 % oproti 4 % v roku 2019. V roku 2020 spomalilo aj tempo zdražovania v sektore bývania a energií a celkovú úroveň inflácie ovplyvnili aj nízke ceny palív.

Čo očakávaný pokles inflácie znamená pre sporiteľov a investorov? „Pre každého sporiteľa a investora je najdôležitejšie prekonať v zhodnotení svojich úspor infláciu. V opačnom prípade sa totiž úspory znehodnocujú, čiže z rovnakej sumy si človek kúpi menej tovarov či služieb. Klesajúca inflácia posúva nároky na investície dole. Avšak ani pokles inflácie pod jedno percento nič nezmení na tom, že väčšine Slovákov sa úspory aj v tomto roku znehodnotia, ak ich nechajú ležať v banke na účte,“ vysvetľuje Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.







Slováci mali minulý rok uložených na bankových účtoch a termínovaných vkladoch takmer 40 miliárd eur a hotovosť a vklady tvoria celkovo až 60 percent majetku. „Keďže fiškálna politika ECB sa tak skoro nezmení, úspory na bankových účtoch a termínovaných vkladoch budú mať stále úrok blízky nule. Tieto peniaze teda uloženie do banky nezachráni pred strácaním hodnoty. Jediný spôsob na finančnom trhu, ako dnes ochrániť úspory pred infláciou, je pravidelné investovanie,“ dodáva M. Búlik.

Problémom vo vzťahu k inflácii však naďalej zostáva fakt, že 69 % úspor v 2. pilieri stále leží v konzervatívnych fondoch, kde zarábajú až trojnásobne menej ako v rastových fondoch. Väčšina ľudí sa o tieto úspory nezaujíma a nemá v úmysle túto tému nijako riešiť. Do konzervatívnych fondov poslala všetky úspory vláda v roku 2013 a len približne desatina sporiteľov sa odvtedy o svoje peniaze zaujímala a presunula ich do rastového fondu.



Navyše, proklamovaný záujem o investovanie do fondov je zatiaľ viac zámer ako realita. Od roku 2015 je rast investícií do podielových fondov pomalší ako rast peňazí, ktoré Slováci dávajú napríklad do stávkovania. „Pritom pri pravidelnom investovaní a dobre nastavenom investičnom pláne môže každý človek dosiahnuť priemerný výnos 5-7 či viac percent ročne. Avšak len investovanie do akciových či indexových podielových alebo ETF fondov je dnes skutočne jediný potenciálny spôsob, ako pri prijateľnom riziku dlhodobo nielen porážať infláciu, ale nechať svoje úspory skutočne zarábať,“ objasňuje Marián Búlik z OVB. Dlhopisové fondy zamerané na štátne dlhopisy, teda väčšina takýchto fondov, totiž majú vďaka ich poplatkom a priemernému globálnemu výnosu do splatnosti štátnych dlhopisov na historicky najnižšej úrovni 0,83 % len slabú šancu aby porazili infláciu hoci len vo výške 1 %. Navyše, ak by v budúcnosti centrálne banky opäť zdvihli úrokové sadzby, zhodnotenie dlhopisov sa ešte viac zníži. Byť dynamickým investorom, ktorí preferuje akcie pred dlhopismi sa preto do budúcnosti určite vyplatí.