ZSSK pre pandémiu nezaradí reštauračné vozne do konca januára

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) aj jej partneri predlžujú prijaté opatrenia z dôvodu pretrvávajúcej pandémie, obmedzení a znižovania mobility obyvateľstva. Reštauračné vozne tak nezaradí do konca januára. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Reštauračné vozne naďalej nebudú radené na relácii Košice – Žilina – Bratislava v tzv. šesťstovkových rýchlikoch a vo vlakoch 700, 702, 704, 717, 719, 764, 767, 17764, 1763. "Takisto tu nebude možnosť zakúpiť si občerstvenie či nápoje. Predpokladáme, že opätovne nasadiť reštauračné vozne by sme mohli postupne od 1. februára," priblížil Kováč. Reštauračné služby vo vlakoch Railjet xpress (rjx) 160/167 Bratislava hl. st. – Viedeň/Zürich sú podľa jeho slov poskytované v plnom rozsahu.

V medzištátnej doprave prichádza pri vlakoch EuroNight (EN) 476/477 s priamymi vozňami do destinácií Praha, Berlín, Varšava k predĺženiu mimoriadneho obmedzenia priamych vozňov. V prípade vlakov EN 476/456 priame vozne Budapest Kel. – Bratislava hl. st. – Praha hl. n., Budapest Kel. – Bratislava hl. st. – Warszawa Wsch. nebudú vedené do 25., respektíve 26. marca a vozne Budapest Kel. – Bratislava hl. st. – Berlin Charlottenburg nebudú vedené do 23., respektíve 24. marca. Pri vlakoch EN 457/477 priame vozne Praha hl. n. – Budapest Kel., Berlin Charlottenburg – Budapest Kel., Warszawa Wsch – Budapest Kel. nebudú vedené do 24., respektíve 25. marca. "Vlak bude v uvedenom období zostavený len zo skupiny vozňov na relácii Budapest Kel. – Bratislava hl. st. – Břeclav a opačne," dodal Kováč.