Prieskum: Pre Slovákov je pri výbere banky najdôležitejšia výška mesačného poplatku za bežný účet

Ďalším rozhodujúcim kritériom, ktoré berú Slováci do úvahy pri výbere banky je kvalitný internet banking, ktorý vyžaduje až 41 % klientov. Výška úrokovej miery je najdôležitejšia pre 24 % opýtaných a moderná banková aplikácia na spravovanie svojich financií je kľúčová pre 23% klientov bánk (minulý rok to bolo 18 %). Z prieskumu ďalej vyplynulo, že na odporúčanie svojich priateľov, známych či členov rodiny sa spolieha 10% respondentov a veľkosť banky berie do úvahy 6% oslovených.

„Aj keď najdôležitejším kritériom pre výraznú väčšinu klientov bánk ostáva finančná stránka poskytovanej služby, či už v zmysle výšky mesačných poplatkov za vedenie účtu alebo výšky úrokovej miery, tak v súčasnom období klienti čoraz viac reflektujú aj na online komunikáciu s bankou, či už prostredníctvom internetového bankovníctva alebo mobilných bankových aplikácií. Práve kvalitné internetové bankovníctvo patrí k veciam, ktoré na bankách klienti najčastejšie oceňujú,“ konštatuje Martin Slosiarik, sociológ a riaditeľ agentúry Focus.

Prieskum agentúry Focus pre mBank ukázal aj to, že viac ako tri štvrtiny klientov bánk (76%) majú presný prehľad o tom, za aké služby a v akej výške platia vo svojej banke poplatky. Minulý rok malo presný prehľad o výške týchto poplatkov 69% opýtaných - zdá sa tak, že Slováci si svoje financie začali kontrolovať viac. Stále je však takmer jedna štvrtina klientov (24%), ktorá nemá presný prehľad o výške poplatkov vo svojej banke (naposledy to bolo 31%).

Výsledky prieskumu ukázali, že väčšina Slovákov je so svojou hlavnou bankou spokojných. Svoju spokojnosť vyjadrilo až 93% respondentov – z nich je veľmi spokojných 42% a skôr spokojných 52%. Celková spokojnosť klientov bánk je tak porovnateľná s predchádzajúcim rokom (92%). Naopak, nespokojných je 7% klientov (minulý rok to bolo 8%).

