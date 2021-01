BoJ kľúčový úrok nezmenila, revidovala však prognózy pre japonskú ekonomiku

dnes 9:01 -

Revidovala však svoje prognózy pre ekonomiku, a to smerom nadol v aktuálnom finančnom roku a, naopak, nahor v nasledujúcich dvoch rokoch.

Konkrétne BoJ očakáva, že v súčasnom finančnom roku, ktorý sa končí 31. marca 2021, klesne ekonomika o 5,6 % namiesto o 5,5 %, ako predpovedala vlani v októbri.

V novom finančnom roku 2021/22 však zlepšila odhad rastu hospodárstva na 3,9 % z októbrových 3,6 %. A v nesledujúcom roku 2022/23 počíta s rastom o 1,8 %, a nie o 1,6 %.

Dôvodom zlepšenia výhľadu v novom finančnom roku je obrovský vládny balík výdavkov, ktorý by podľa BoJ mal zmierniť dôsledky pandémie nového koronavírusu.

Banka zlepšila aj svoj odhad kapitálových výdavkov, ktoré sa už odrazili odo dna, a predpovedala, že vývoz sa zvýši vďaka silnému zahraničnému dopytu.

Zhoršila však predpoveď vývoja spotreby a varovala, že výdavky na služby zostanú pod „silným tlakom smerom nadol“ a mohli by tak do ekonomiky pridať deflačný impulz.

Centrálna banka zároveň zopakovala, že v prípade potreby nebude váhať a prijme ďalšie opatrenia na podporu ekonomiky. Vlani BoJ dvakrát uvoľnila menovú politiku, rozšírila najmä nákup aktív a vytvorila nový nástroj na poskytovanie financií prostredníctvom bánk firmám, ktoré zasiahol nový koronavírus.

Vyššie očakávané tempo rastu ekonomiky podľa BoJ odráža „vplyv vládnych opatrení“. BoJ však varovala, že jej najnovšie predpovede sú „mimoriadne nejasné“ a „môžu sa zmeniť v závislosti od dôsledkov pandémie a rozsahu jej vplyvu na domácu a zámorské ekonomiky“.

Pokiaľ ide o spotrebiteľské ceny, v súčasnom finančnom roku do konca marca pravdepodobne klesnú o 0,5 % a v nasledujúcom roku by mali stúpnuť o 0,5 % a v ďalšom o 0,7 %.