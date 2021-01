Zbláznime sa, ak v tom nebudete pokračovať: Čo prinieslo nasadenie základného garantovaného príjmu v praxi

Zdroj: The Economic Collapse

Nebol to výmysel demokratov, aj mnohí republikáni podporili toto opatrenie. A hoci šlo o čistý socializmus, platby bránili tým, že sa vyplácajú uprostred veľkej národnej núdze. Keď však prišlo oznámenie, že v ďalšom kole „stimulačných platieb“ sa bude vyplácať len 600 dolárov na osobu, nahnevaní aktivisti vyšli do ulíc, aby vandalským spôsobom dali jasne najavo, že chcú viac vládnych peňazí. Smutné na tom je, že nešlo len o hŕstku aktivistov, ktorí stratili nervy. Doslova milióny rozzúrených Američanov zverejnili na sociálnych sieťach správy, v ktoré sa vyjadrili, že 600 dolárov je „urážlivo málo.“

Pred touto pandémiou však vláda USA nikdy neposlala šeky základného garantovaného príjmu počas celej histórii krajiny. Takže by sa dalo predpokladať, že väčšina ľudí bude vďačná za 600 dolárov, ale namiesto toho to vyvolalo obrovský nával zúrivosti. Prezident Trump chcel, aby sa platby zvýšili na 2000 dolárov a k takémuto názoru sa priklonilo aj mnoho demokratov. Republikáni však mali stále kontrolu nad Senátom a Mitch McConnell spočiatku toto úsilie zablokoval. Teraz však demokrati budú mať už čoskoro Biely dom pod kontrolou, tak ako Senát a Snemovňou reprezentantov a jednou z prvých vecí, ktoré plánujú urobiť, je doručenie šekov na 2000 dolárov. Demokrati v Kongrese vytvárajú základy pre ešte väčšie stimulačné platby, ktoré niektorí nazývajú „šeky na prežitie“. Základnou otázkou bude, či tieto šeky budú predstavovať jednorazové platby alebo sa budú opakovať každý mesiac „počas trvania pandémie“, ako už niektorí naznačili. To môže upokojiť socialistické chúťky davu na mesiac alebo dva, ale nakoniec si budú pýtať viac. Keď sa budú čoraz hlasnejšie ozývať rozhnevané hlasy davu, myslíte si, že niekto vo Washingtone bude ochotný vstať a povedať, tak už dosť!?





Nastupujúca viceprezidentka Kamala Harrisová predtým navrhla opakovane rozdávať mesačne šeky na 2000 dolárov počas trvania tejto pandémie v „zákone o podpore hospodárskej krízy“, ktorý v máji 2020 predstavila v Senáte. V prípade manželského zväzku s troma deťmi, by sa podľa jej plánu zvýšili platby na mesačných 10 000 dolárov. Vzhľadom na to, v akej sme dnes celosvetovej situácii, väčšina Američanov by k týmto peniazom veľmi rada prihlásila. Náklady na takýto plán by boli samozrejme desivé. Vyčíslili ich na približne 600 miliárd dolárov mesačne, čo by znamenalo, že by sa štátny dlh v priebehu celého roka zvýšilo o viac ako 7 biliónov dolárov. Harrisová trvala na tom, že jej plán sa skončí v momente, keď skončí kríza.

Ostatní politici sú však pripravení začať občanom trvale vyplácať základný garantovaný ríjem a to hneď teraz. Napríklad Andrew Yang z toho robí prísľub svojej kampane, keď kandiduje na post primátora mesta New York. Tento bývalý demokratický kandidát na prezidenta 2020 chce nahradiť Billa de Blasia ako primátora mesta New York a hovorí o vyplácaní základného príjmu pre pol milióna najchudobnejších obyvateľov mesta. Yang trvá na tom, že každý mesiac tým, že dá všetkým peniaze zadarmo, môže v New Yorku „vykoreniť chudobu“. „V New Yorku môžeme odstrániť extrémnu chudobu, ak ohrozeným vložíte do rúk len malé množstvo peňazí. Môže to byť vlastne to, čo ich udrží v domácnosti a zabráni, aby využívali mestské služby, ktoré sú neuveriteľne drahé." To znie dobre, ale kto sa bude zdaňovať, aby to zaplatil? Koniec koncov, z mesta počas roku 2020 už odišli státisíce bohatých ľudí. Pravdou je, že je to falošný sen, ale vďaka nemu už získal celkom veľké množstvo hlasov.





Benjamin Franklin raz vyhlásil, že "keď ľudia zistia, že môžu hlasovať o svojich peniazoch, bude to predzvesťou konca republiky." USA sa už bohužiaľ dostali do tohto bodu. A to v čase, keď desiatky miliónov Američanov zúfalo potrebujú peniaze, pretože reálna ekonomika naďalej nie je potrebne naštartovaná. Tisícky firiem krachujú každý mesiac. Svoje prevádzky uzatvorilo už viac ako 110 000 reštaurácií. A väčšina zlikvidovaných firiem už nemá šancu svoje podnikanie opäť rozbehnúť. Sľubovať ľuďom viac peňazí je skvelý spôsob, ako vyhrať voľby, ale vždy musí niekto zaplatiť. Keď sa americká ekonomika bude postupne rozpadať, hľadanie zdrojov vo vreckách daňových poplatníkov bude čoraz ťažšie. Ale možno pomôžu veľké technologické spoločnosti a ponúknu dramatické zvýšenie svojich príspevkov do americkej štátnej pokladnice. Napokon boli celkom nápomocní pri poskytovaní kontroly nad federálnou vládou demokratom, a preto by mali byť celkom ochotní pomôcť zaplatiť za ich sľuby.



Autorom je Michael Snyder prostredníctvom blogu The Economic Collapse.