Na čo sa ECB aktuálne zameria po bezprecedentných stimuloch

„Zachovanie priaznivých podmienok financovania počas obdobia pandémie," to sú slová Európskej centrálnej banky, ktoré sa pravdepodobne dostanú do popredia v priebehu nasledujúcich mesiacov, keď centrálna banka zmení taktiku po tom, ako v decembri posilnila svoj stimulačný balík v hodnote 1,85 bilióna eur.

„Realistickejším cieľom skôr ako smerovať k 2 % inflácii o dva alebo tri roky je zamerať sa na ochranu priaznivých finančných podmienok pri čo najnižších nákladoch a zároveň dať viac času inflácii, aby sa priblížila k cieľu,“ uviedol Anatoli Annenkov, ekonóm spoločnosti Societe Generale. „Vidíme teda, že ECB bude v krátkodobom horizonte vyčkávať, aj keď očakávania rastu upadajú v dôsledku dlhodobého blokovania.“

Niektorí pozorovatelia trhu sa domnievajú, že toto zameranie na finančné podmienky, či už ide o pôžičky bánk podnikateľskému sektoru, alebo reálnej ekonomike, môže byť účinné, takže sa nebude viac sústrediť na výnosy štátnych dlhopisov, teda aký úrok platia vlády eurozóny za svoje dlhy.

„ECB sa snaží presunúť zameranie trhu z výnosov na finančné podmienky," uviedol Mark Wall, hlavný ekonóm Deutsche Bank, v správe z minulého týždňa. „Čím viac je ECB presvedčená, že ukazovatele finančných podmienok na báze bánk sa udržateľne zlepšujú, tým menej citlivá bude ECB, pokiaľ ide o rast výnosov.“

Inflácia v eurozóne je blízko, ak nie na rekordných minimách. Euro posilňuje, čo predstavuje ďalšiu brzdu pre infláciu. Spoločná mena sa v súčasnosti obchoduje na úrovni 1 219 USD, ale pred vypuknutím pandémie koronavírusu to bolo okolo 1,10 USD.

Prečo investori podporili euro, nie je celkom jasné, zvlášť keď sa zdá, že americký Federálny rezervný systém zvýši sadzby oveľa skôr ako ECB.

Na podujatí Reuters tento mesiac Lagardeová uviedla, že centrálna banka bude „mimoriadne pozorná“ voči devízovým pohybom a ich vplyvu na spotrebiteľské ceny. Francúzsky guvernér François Villeroy de Galhau tiež v rozhovore pre francúzsku televíziu zdôraznil potrebu preskúmať všetky negatívne vplyvy sily eura na infláciu.

Od roku 2003 sa centrálna banka eurozóny zamerala na mieru inflácie „pod, ale blízko 2 %“, aby sa pokúsila vyriešiť obavy z výrazného zvýšenia spotrebiteľských cien. ECB sa však v súčasnosti viac obáva pomalého zvyšovania cien. Vo výsledku by prehodnotenie stratégie vo Frankfurte mohlo viesť k novému cieľu. „Budú sa usilovať o dosiahnutie konsenzu do leta," uviedol Annenkov. „Očakávané preformulovanie inflačného cieľa na symetrický okolo 2 % by nemalo byť kontroverzné.“

Kľúčový test príde v septembri. Po letnej prestávke bude možno potrebné, aby Rada guvernérov prehodnotila svoju menovú politiku šesť mesiacov pred plánovaným ukončením bezprecedentných nákupov dlhopisov.