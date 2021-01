Obec chce postaviť dom s 12 nájomnými bytmi, záujem ľudí je veľký

dnes 15:46 -

Obec Veľké Pole chce vybudovať bytový dom s 12 nájomnými bytmi, u obyvateľov sa stretla s pozitívnym ohlasom. Podľa starostu Františka Demetera začína samospráva robiť prvé kroky, žiadosť o dotáciu by chceli podať do konca mája.

Novostavba bytového domu by mala pozostávať z 12 bytových jednotiek, nachádzať by sa v nej mali jednoizbové, dvojizbové aj trojizbové byty. „Podľa prieskumu, ktorý sme si v rámci obce spravili, máme 16 predbežných žiadostí,“ prezradil starosta.

Rozpočet na výstavbu určí až projektová dokumentácia, projektu zatiaľ chýbajú aj potrebné povolenia. „Vyhlásili sme výberové konanie na zhotoviteľa územného a stavebného povolenia,“ uviedol starosta. Výzva o dotáciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania je otvorená do mája. „Bez týchto prostriedkov by to nešlo. Budeme sa snažiť, aby sme to dokázali do tohto termínu,“ potvrdil starosta.