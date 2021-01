Takmer polovica Rakúšanov vlani pracovala z domu

dnes 12:31 -

Pandémia nového koronavírusu zmenila Rakúsko na krajinu práce z domu (homeoffice). Podľa najnovšieho prieskumu inštitútu Gallup zhruba 42 % zamestnancov pracovalo vlani z domu, pričom najčastejšie išlo o ľudí s vyšším vzdelaním (68 %) a mladších ľudí vo veku do 30 rokov (54 %). Vo vekovej kategórii nad 50 rokov pracovalo z domu 35 % zamestnancov.

"Podobne ako v ostatných životných oblastiach aj v pracovnej sfére koronakríza urýchlila existujúce trendy," cituje agentúra APA šéfku inštitútu Andreu Fronaschützovú. Nové pracovné modely sa stali realitou a trendom budúcnosti. "Samotný homeoffice nie je všeliekom, pretože chýba ľudská interakcia v rámci tímu." Podľa jej slov v prvom rade ide o hľadanie individuálnej kombinácie medzi prácou z domu a v kancelárii, ako aj o pružnejší pracovný čas.

Z prieskumu vyplýva, že respondenti by chceli väčší priestor pri úprave pracovných povinností. Pružnejší pracovný čas by si želalo 79 % opýtaných a 55 % uprednostňuje deľbu medzi prácou z domu a v kancelárii. Len 26 % respondentov chce pracovať výlučne z domu, pre kanceláriu sa rozhodlo 50 %. Pružnejšie pracovné modely vítajú najmä mladí zamestnanci. Spomedzi ľudí vo veku do 30 rokov uprednostňuje tzv. hybridnú prácu 71 %, výlučne prácu z domu si vie predstaviť 40 %.

Zamestnanci sa pozitívne vyjadrili k pracovným podmienkam - až 79 % uviedlo, že dostávajú dobré informácie o zmenách a rozhodnutiach vedenia. Viac než tri štvrtiny respondentov (77 %) sa cítia spravodlivo odmeňovaní a väčšina (79 %) bola spokojná s tým, že firmy vytvorili pokojnú atmosféru bez strachu. Veľké spoločnosti s viac než 250 zamestnancami získali priaznivé hodnotenia z hľadiska informovanosti, odmeňovania a infraštruktúry.

Celkovo 21 % respondentov hodnotilo svojho zamestnávateľa lepšie než pred krízou a cítia sa s ním užšie prepojení. Opačný názor zastávalo 16 % opýtaných. Zamestnanci, ktorí aspoň sčasti pracovali z domu, mali priaznivejší názor než ľudia s nižšou pružnosťou práce.

Pri porovnaní jednotlivých sektorov najväčší pozitívny posun zaznamenal obchod, kde zamestnanci ocenili najmä podporu a pomoc svojich zamestnávateľov. Mnohí zastávajú názor, že firmy podporujú súdržnosť, prevzali ekonomickú zodpovednosť a išli príkladom z hľadiska firemných hodnôt.

Až 84 % respondentov v decembri pozitívne hodnotilo bezpečnosť svojich pracovných miest a očakávalo, že si prácu zachovajú. Z prieskumu ďalej vyplynulo, že 80 % ľudí chce zostať u svojho súčasného zamestnávateľa.

Rakúska vláda a sociálni partneri v súčasnosti pracujú na nových rámcových podmienkach pre homeoffice, keďže táto forma práce sa rozširuje a tento trend zrejme pretrvá.