Výhľad globálnej ekonomiky zostáva neistý

Výhľad globálnej ekonomiky zostáva vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu veľmi neistý. Vyhlásila to v pondelok šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová, podľa ktorej prehlbujúce sa rozdiely medzi bohatými a chudobnými krajinami si vyžadujú, aby MMF našiel viac zdrojov.

Georgievová novinárom na on-line tlačovej konferencii povedala, že nové prerozdelenie tzv. zvláštnych práv čerpania (Special Drawing Rights, SDR) poskytne krajinám väčší fiškálny priestor na riešenie zdravotnej krízy a urýchlenie prechodu na digitálnu a zelenú ekonomiku.

Spojené štáty, najväčší akcionár MMF, za vlády odchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa pritom zablokovali tento krok s argumentom, že by to poskytlo viac zdrojov práve bohatším krajinám, pretože pridelenie zdrojov z SDR by bolo úmerné ich podielu.

Švédska ministerka financií Magdalena Anderssonová, nová predsedníčka riadiaceho výboru MMF, ktorá tiež vystúpila na on-line tlačovej konferencii, v tejto súvislosti skonštatovala, že potreba likvidity zostáva veľká. Prekonzultuje tak s členskými krajinami možnosti jej rozšírenia.

Georgievová ďalej uviedla, že MMF rýchlo zvýšil zvýhodnené financovanie rozvíjajúcim sa ekonomikám, a to aj prostredníctvom SDR.

Podľa jej slov členovia MMF nikdy nezrušili možnosť uskutočniť novú alokáciu SDR - niečo podobné ako tlačenie peňazí centrálnou bankou. A dodala, že niektorí členovia o nej naďalej diskutujú ako o možnom kroku.