Otázky, ktoré vám pomôžu správne investovať počas bubliny

„Dlhý, dlhočizný býčí trh od roku 2009 konečne dozrel v plnohodnotnú epickú bublinu obsahujúcu extrémne nadhodnotenie, prudké zvýšenie cien, šialené emisie a hystericky špekulatívne správanie sa investorov. Táto udalosť bude zaznamenaná ako jedna z veľkých bublín finančnej histórie spolu s bublinou South Sea z rokov 1929 a 2000,“ napísal minulý týždeň Grantham.

Hoci ľudia hovoria o bubline už niekoľko rokov, úprimne povedané, mýlili sa. Samotný Grantham v roku 2014 predpovedal prasknutie bubliny do roku 2016 na cieľovej hodnote indexu S&P500 na úrovni 2250 bodov. Dnes je S&P ďaleko vyššie od týchto počiatočných varovaní, nad 3800 bodov a s rastom o viac ako 130 % na základe celkového výnosu. Je možné, že Granthamova odbornosť v predpovedaní bublín je príkladom starého príslovia, že pre človeka s kladivom vyzerá každý problém ako klinec. Ale aby sme nikomu nekrivdili, správne načasovanie je v tomto ohľade zásade nemožné. Bubliny sú nafukované ľudskou prirodzenosťou a ľudskú povahu nie je možné predvídať, tak ako ani to, kedy sa všetko otočí.

Ben Carlson z Ritholtz Wealth Management si nemyslí, že akciový trh je momentálne v bubline. Po preštudovaní South Sea a dotcom bubliny tvrdí, že dnes to nie je ako v rokoch 1720, 1929 alebo 1999, ale že si tým nemôže byť istý. Na jednej strane totiž existujú akcie a sektory, v ktorých sa evidentne nafukuje bublina, ale nevie, čo to presne znamená pre celý akciový trh a či je nevyhnutné, aby sa zosypal ako domček z karát. Ak však budú centrálne banky ešte nejaký čas udržiavať nízke úrokové sadzby, ak sa bude presadzovať obrovský stimulačný plán a úrovne dopytu sa vrátia späť v on-line svete po očkovaní, myslí si, že v nasledujúcich rokoch tu máme bublinu.

Bubliny sú prirodzeným rozšírením trhov, skôr funkciou ako chybou, takže sa na ne musia investori pripraviť, či už v súčasnosti v nejakej sme, alebo nie.

Aké máte možnosti?

Mohli by ste ísť do ofenzívy. George Soros raz povedal: „Keď vidím formovanie bubliny, ponáhľam sa nakúpiť a prilievam olej do ohňa.“ Môžete skúsiť byť Sorosom a zviesť sa na vlne. Mnoho investorov už má pozíciu v tých najhorúcejších akciách trhu (a na ich počesť, zatiaľ väčšinou s veľkým úspechom). Je to typ stratégie, ktorá môže dobre fungovať do určitého času. Nasdaq šiel do výšin počas technologického rozmachu koncom 90-tych rokov, ale po spľasnutí internetovej bubliny odpísal viac ako 80 %.



Nikto netvrdí, že tu dnes máme ďalšiu technologickú bublinu, akú sme videli v 90-tych rokoch dvadsiateho storočia. Tak to nie je, ale existujú určité akcie a odvetvia, ktoré by ste v určitom okamihu mohli opustiť, aj kvôli ziskom, ktoré zaznamenali.

Tu je niekoľko otázok, ktoré si musíte položiť, ak sa plánujete ponoriť do bubliny:

Mám stratégiu ukončenia?

Ako sa vyrovnám s veľkými ziskami?

Dokážem ovládať svoje emócie?

Môžete hrať obranu. Stratégiou Granthama pre investovanie počas bubliny je zdá sa hodnota a akcie rozvíjajúcich sa trhov. „Tak ako sa to často deje na vrcholoch bublín, aj dnešný trh sa vyznačuje extrémnymi rozdielmi v hodnote naprieč triedami aktív, sektorov a firiem. Medzi tie, ktoré sú na veľmi lacnom konci, patria tradične hodnotové akcie na celom svete v porovnaní s rastovými akciami. Hodnotové akcie prešli najhorším relatívnym desaťročím, ktoré sa skončilo decembrom 2019, po ktorom nasledoval najhorší rok 2020, kedy sa rozpätia medzi rastom a hodnotovou výkonnosťou pohybovali v priemere od 20 do 30 percentuálnych bodov za jeden rok! Podobne sú akcie na rozvíjajúcich sa trhoch na úrovni 1 zo svojich 3, viac-menej rovnakých, relatívnych miním voči USA za posledných 50 rokov. Nie je prekvapením, že sa domnievame, že práve v prekrývaní týchto dvoch myšlienok, hodnota a rozvíjajúce sa trhy, by vaše relatívne stávky mali ísť spolu s najväčším možným vyhýbaním sa americkým rastovým akciám, ktoré vaše kariérne a obchodné riziko dokáže akceptovať.“





Stratégia obrany nemusí vždy znamenať útek do hotovosti, alebo dlhopisov. Môžete tiež rotovať do pozícií, ktoré zaostávajú. Ak sa chcete úplne vyhnúť oblastiam s najlepším výkonom na trhu a zamieriť na niektoré z najhorších, musíte byť chvíľu ochotní zniesť, že sa na vás budú pozerať ako na hlupáka. Možno dlhšie ako chvíľu, pretože tieto veci môžu trvať dlhšie, ako si predstavujú investori zameraní na fundamenty.

Niekoľko otázok, ktoré si musíte položiť, či ste počas zúriaceho býčieho trendu obranne zameraným investorom:

Budem ľutovať, že som neprišiel o potenciálne zlúčenie?

Ako sa vysporiadam z pocitom, že som niečo zmeškal?

Ako zistím, či sa mýlim?

Zmeňte svoje portfólio. Aj keď ste stopercentne presvedčení, že tu dnes máme bublinu, neexistuje pravidlo, ktoré hovorí, že musíte hrať všetko alebo nič. Nemusíte posúvať všetky svoje žetóny do stredu stola v nádeji, že vyhráte, alebo prídete o všetko. Svoje pozície môžete kedykoľvek rebalansovať tak či onak, v závislosti od toho v závislosti od toho, ako vám vyhovuje riziko v takomto prostredí.

Niekoľko otázok týkajúcich sa rebalansovania:

Stojí ďalšie riziko za potenciálnu odmenu, ak zvýšim alokáciu do vysoko letiacich segmentov trhu?

Ak zmením akceptáciu rizika, nebudem ľutovať, ak sa táto vec skutočne vymkne spod kontroly?

Aký je môj strop a minimálna výška investície z hľadiska alokácie a v mojom portfóliu?

Môžete pokračovať v investovaní na základe vášho osobného rizikového profilu a časového horizontu, ale môžete sa tiež jednoducho rozhodnúť úplne ignorovať trhové podmienky a investovať podľa svojich konkrétnych osobných a finančných okolností.

Mnoho investorov sa jednoducho rozhodne neurobiť nič, a často je to správne rozhodnutie. Nie ste profesionálny správca peňazí. Nemusíte sa snažiť o dokonalé načasovanie cyklov. „Je mi to jedno“ nie je väčšinou ten najhorší prístup.

Niekoľko otázok pre apatického investora: