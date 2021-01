Stavebným rozhodnutím k sanácii skládky sa bude zaoberať OÚ

dnes 15:31 -

Spisom a stavebným rozhodnutím pre projekt sanácie bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni sa bude zaoberať Okresný úrad (OÚ) Bratislava ako príslušný odvolací orgán. Stavebný úrad v Ružinove totiž eviduje niekoľko odvolaní, respektíve nesúhlasov k povoleniu, ktoré vydal vlani v novembri. Stavebné povolenie tak stále nie je právoplatné.

"Výhrady k rozhodnutiu môžeme rozdeliť do dvoch skupín. Sú to environmentálne, kedy by uprednostnili definitívnu likvidáciu skládky pred enkapsuláciou a požiadavky na vyššiu finančnú kompenzáciu v rámci vyvlastňovania pozemkov," uviedla pre TASR riaditeľka komunikačného oddelenia mestskej časti Ružinov Tatiana Tóthová.

Mestská časť v súčasnosti verejnou vyhláškou doručuje upovedomenie o obsahu odvolaní. Účastníci konania majú na vyjadrenie zákonnú lehotu sedem dní. "Po uplynutí lehôt bude spis odstúpený na odvolací orgán," doplnila Tóthová. Mestská časť v tejto súvislosti zverejnila na svojej webovej stránke jednotlivé odvolania účastníkov voči vydanému stavebnému povoleniu.

Sanácia skládky sa má realizovať metódou enkapsulácie. Vybudovať sa má podzemná tesniaca stena, ktorou sa zdroj znečistenia odizoluje od okolitého prostredia. Súčasťou sanácie má byť aj čerpanie a čistenie znečistených podzemných vôd v okolí skládky. Sanácia skládky by mala stáť 34,1 milióna eur, projekt má zaplatiť Európska únia.

Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na území starého Mlynského ramena na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára. Je na nej zhruba 120.000 kubických metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia.

Ministerstvo životného prostredia očakávalo spustenie sanácie ešte v roku 2018. Na projekt bolo nakoniec vydané územné rozhodnutie v júli 2019, právoplatnosť nadobudlo v decembri 2019, a to rozhodnutím Okresného úradu Bratislava ako príslušného nadriadeného orgánu, ktorý potvrdil vydané územné rozhodnutie.