Ako dnes investujú boháči: Na trhu je bublina, naďalej očakávame výnosy, riziko akceptujeme

Býčí trh však bude nateraz pokračovať, tvrdia títo bohatí investori, s presvedčením, že akcie v tomto štvrťroku stúpnu a ich tolerancia k riziku sa v prvom štvrťroku zvýši. Milionárski investori robia zmeny vo svojom portfóliu tak, aby odrážali to, v akom sektore je trh preceňovaný, napríklad v prípade amerických akciových spoločnostiach s veľkým kapitálom, a kde sú akcie podhodnotené, a to aj na medzinárodnej úrovni.

Podľa nového prieskumu spoločnosti E-Trade Financial je odpoveďou na súčasný trh aj naďalej investovať do akcií, s väčším dôrazom na podhodnotené sektory trhu. Iba 9 % milionárov, ktorí sa zúčastnili prieskumu, si myslí, že trh nie je ani zďaleka v bubline, 16 % si myslí, že je „úplne v bubline“, 46 % v „miernej bubline“ a 29 % si myslí, že trh sa blíži k bubline. Napriek tomu títo bohatí investori neutekajú z trhu ani nedávajú prednosť hotovosti. V skutočnosti sa rastúcej bubliny obávajú tí istí investori, ktorí tvrdia, že ich tolerancia voči riziku sa v prvom štvrťroku 2021 výrazne zvýšila, a väčšina očakáva, že akcie skončia v prvom štvrťroku s väčšími ziskami. V prieskume z prvého januárového týždňa bolo oslovených 904 amerických aktívnych investorov, z toho 188 milionárov s investovateľnými aktívami vo výške najmenej 1 milión dolárov.

Zavedenie očkovania proti Covid-19, aj keď s pomalým štartom, a vyhliadky na ďalší ešte väčší stimulačný balíček od novozvoleného prezidenta Bidena, vedú investorov k tomu, že sa viac zameriavajú na budúcnosť. „Širšie uznanie zlepšovania sa ekonomiky naznačuje, že existujú faktory, aby sa trh posúval vyššie," uviedol Mike Loewengart, hlavný investičný riaditeľ oddelenia riadenia kapitálu spoločnosti E-Trade Financial.

Zdanlivý rozpor medzi pokračovaním býčieho trendu a obdobím rastúcich obáv z bublín nie je až tak ostrý, ako sa zdá. Tento býčí trh sa dokázal vzoprieť všetkým rizikám, ktorým čelí, pričom odborníci naďalej veria, že je to cesta najmenšieho odporu. Aj keď rast si môže vyžadovať určité vyladenie portfólia s väčším zameraním na podhodnotené sektory akciového trhu.

Tu je 6 základných zistení z prieskumu E-Trade, ktoré hovoria o tom, ako investovať v súčasnom prostredí tlaku rizika a ťahu výnosov.

1. Milionári sú býčí viac ako širšia verejnosť, ktorá investuje

Momentálne sa často porovnáva súčasný trh a jeho podobnosť s bublinou dotcom. Medzi bohatými investormi sú, aj keď majú rastúce vlastné obavy z bublín, sú väčšinou býci, až šesťdesiatštyri percent milionárov, čo je o 9 percent viac ako v poslednom štvrťroku 2020. Pre porovnanie, v širšom svete investorov je ich 57 %. Medzi týmito investormi sa percento, ktoré uviedlo, že sa ich tolerancia voči riziku zvýšila v prvom štvrťroku, zvýšilo o 8 percentuálnych bodov (z 16 % na 24 %). Väčšina (63 %) uviedla, že zostáva na rovnakej úrovni ako v minulom štvrťroku. Iba 13 % milionárov uviedlo, že ich tolerancia voči riziku poklesla.

Bohatí investori neočakávajú obrovské výnosy, pričom najväčšia skupina očakáva, že trh v tomto štvrťroku stúpne najviac o 5 %. Po silnom raste trhov, ktoré už sú v kurze, je to bezpečná, aj keď býčia odpoveď, uviedol Loewengart. Päťdesiatdeväť percent milionárov očakáva ďalší štvrťročný nárast indexu S&P 500, pričom 43 % z nich tento nárast odhadujú na najviac 5 %. Tí, ktorí si myslia, že trh čaká štvrťročný prepad, je menej, ich počet klesol z 28 % na 22%.

2. Milionári siahajú po ďalších zmenách svojho portfólia

Aj keď riskovať mnohí prestali, rastie počet tých, ktorí upravujú svoje portfóliá. Hodnotové akcie, akcie firiem s nízkou trhovou kapitalizáciou a prepadajúce sa sektory, ako sú energetika a financie, patria do už dobre známeho javu tzv. veľkej rotácie. Nie je tomu inak ani v prípade milionárov. Percento milionárov, ktorí tvrdia, že vo svojom portfóliu robia zmeny v alokáciách, stúpol druhý štvrťrok po sebe, a to o 6 %, na celkovú takmer jednu tretinu (32 %). Percento milionárov, ktorí sa sťahujú do hotovosti, zostáva veľmi nízke (7 %), je však vyššie ako v poslednom štvrťroku 2020 (5 %). Aj keď to boli rastové akcie, ktoré v posledných rokoch dosahovali lepšie výsledky, investori využívajú príležitosť na prechod do cyklicky zameraných sektorov trhu. „Všetko okrem bigtech sa stalo lepšou potenciálnou príležitosťou," uviedol Loewengart. Podľa údajov CFRA firmy s nízkou kapitalizáciou od konca roku 2018 dosiahli slabšiu výkonnosť ako index S&P 500.

3. Obchodovanie v režíme „zostaňte doma“ môže byť už za svojím vrcholom

Aj keď milionári priznávajú, že robia zmeny v alokácii portfólia, podľa prieskumu sa býčí trend v jednotlivých sektoroch indexu S&P 500 až tak nezmenil, čo ukazuje, že je stále množstvo tých, ktorí nechávajú svoje trhové peniaze vsadené na víťazoch. „Ľudia chcú naďalej veriť tomu, kde zaznamenali silné výnosy a budú pokračovať. Ale niektorí uznávajú, že to takto nemôže ísť navždy,“ uviedol Loewengart. Zatiaľ čo záujem o financie ako sektor s najväčším potenciálom sa tento štvrťrok mierne zvýšil (o 3 %), stávka na rýchle finančné zotavenie, celkovo informačné technológie a zdravotná starostlivosť zostávajú top stávkami medzi sektormi. Zdravotníctvo (66 %) a technológie (53 %) zostávajú dvoma najobľúbenejšími odvetviami a ani u jedného z nich nedošlo k poklesu záujmu investorov.





„Môžeme hovoriť veľa o tom, ako sa izolácia skončí a mnohé odvetvia sú pripravené na to, aby sa im darilo lepšie, ale keď vidíme, že sektorové očakávania sa priveľmi nemenia, je to aj odrazom toho, že trh je viazaný na technológie a skutočnosť že svet sa v dôsledku koronavírusu zmenil,“ uviedol Loewengart. „Niektoré veci sa nevrátia do pôvodného stavu a dočkáme sa mnohonásobného rozšírenia veľkých technologických mien," dodal s tým, že investori by mali očakávať, že zisky budú vzhľadom na súčasné ocenenia skromnejšie ako príležitosti v cyklických odvetviach, kde viac stimulov a nasadenie vakcín môže viesť k výraznejšiemu rastu ocenenia. „Na trhu môže dôjsť k potenciálnej zmene vedúceho postavenia," myslí si Loewengart.

4. Príležitosti na medzinárodnom trhu sú atraktívnejšie

Americkí milionári spravidla dlhodobo uprednostňujú americké akcie, to sa však na základe udalostí mení a zaujímajú sa viac o investície mimo USA, pričom v tomto štvrťroku tento záujem vzrástol o 9 percent. Percento milionárskych investorov, ktorí uviedli, že medzinárodné trhy sú pre nich v 1. štvrťroku 2021 príťažlivejšie, vzrástlo z 27 % na 36 %. Za ostatné tri roky prekonal index S&P 500 výkonnosť indexu S&P medzinárodných rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhov. Naposledy tieto medzinárodné trhy prekonali americký širší index v roku 2017. Zatiaľ čo dolár v ostatnom čase posilnil, jeho širšie oslabenie v posledných mesiacoch je kľúčovým prvkom rastu výkonnosti medzinárodných akcií. Z prieskumu nie je možné zistiť, koľko investorov sa zameriava na Čínu. „Čína by mohla byť jediným členom skupiny G8, ktorá mala v roku 2020 rast HDP. To je jasný indikátor toho, že svet mimo USA, rozvojový svet, má už za vírusom," uviedol.





5. Politický rizikový faktor USA zaznamenáva obrovský pokles

Ak bolo politické a volebné riziko hlavným faktorom koncom minulého roka, v tomto štvrťroku došlo k výraznému zníženiu zo strany investorov. Koniec prieskumu E-Trade zachytil rozhodujúce voľby v USA a nepokoje v Kapitole, po ktorých trh dosiahol ďalší rekord, ale čo sa týka najväčšej otázky, prezidentských volieb, milionárski investori už nie sú natoľko znepokojení ako v poslednom štvrťroku 2020. Percento bohatých investorov, ktorí považujú novú prezidentskú administratívu za najväčšie riziko pre svoje portfólio, sa v tomto štvrťroku znížilo z 50 % na 30 %. Dvadsaťšesť percent z týchto investorov sú pesimistickí ohľadom vyhliadok na americkú ekonomiku za vlády novozvoleného prezidenta Bidena, zatiaľ čo 60 % vyjadrilo určitú úroveň optimizmu, od miernej (38 %) po vysokú (22 %). Volatilita trhu medzitým zaznamenala prudký nárast medzi rizikovými faktormi vnímanými investormi, 18 % milionárov ju považovalo za najväčšiu hrozbu portfólia až po niečo viac ako štvrtinu (27 %).

6. Najrizikovejšie aktíva milionárov veľmi nezaujímajú

Posledná fáza tohto býčieho trhu, post-Covid jar 2020, bola poznačená chuťou riskovať. Nové ponuky ako IPO (verejná ponuka akcií) a SPAC (firma založená s účelom pohltiť inú firmu), ako aj nárast nových tried aktív, ako sú kryptomeny, vrátane bitcoinu, veľmi milionárov neoslovili. Hoci sú naďalej naklonení k vyššej akceptácii rizika, majú menší záujem o tieto druhy stávok.