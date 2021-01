TSK zaplatí za rekonštrukciu trafostanice v bojnickej nemocnici viac financií

dnes 13:01 -

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zaplatí za rekonštrukciu trafostanice a rozvádzača vysokého napätia v energocentre v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach viac. Vyplýva to z oznámenia, ktoré krajská samospráva uverejnila vo vestníku verejného obstarávania v týchto dňoch. Navýšenie ceny o viac ako 12.000 eur si vyžiadali požiadavky distribútora elektrickej energie v podobe zmeny navrhovaných meracích transformátorov, spresnila krajská samospráva vo vestníku. Rekonštrukciu trafostanice a rozvádzača napätia v areáli bojnickej nemocnice zabezpečuje považskobystrická spoločnosť. Pôvodne jej mal kraj zaplatiť za práce 306.235,99 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH), po novom je to 318.390,99 eura bez DPH, respektíve 382.069,19 eura s DPH. Dodatok k zmluve o dielo podpísala nemocnica s firmou ešte vlani v decembri.