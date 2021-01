EÚ predstavila plány na rozdelenie tranží z fondov pomoci po brexite

dnes 15:16 -

Európska únia (EÚ) v stredu predstavila plány na rozdelenie tranží z fondov pomoci po brexite. Írsko pritom získa štvrtinu financií, keďže ho odchod Británie z bloku zvlášť tvrdo zasiahol.

Finančná rezerva na prispôsobenie sa po brexite (Brexit Adjustment Reserve) v celkovej hodnote piatich miliárd eur má pomôcť 27 krajinám bloku zmierniť okamžitý vplyv odchodu Británie z jednotného trhu EÚ a colnej únie.

Finančné prostriedky sa prideľujú podľa toho, do akej miery bol každý člen integrovaný do ekonomiky Spojeného kráľovstva. Berie sa tiež do úvahy to, aký veľký úder zasadí obmedzený prístup do britských vôd rybárskemu priemyslu v danej krajine.

Podľa návrhu, ktorý zverejnila komisárka pre kohéziu Elisa Ferreirová, Írsko získa najväčšiu časť prostriedkov, približne 1 miliardu eur. Nasledovať by mali Holandsko so 760 miliónmi eur, Nemeckom so 455 miliónmi a Francúzsko so 420 miliónmi eur. Rozdelenie finančných prostriedkov, ktoré sa majú odovzdať ešte v tomto roku, musia ešte odsúhlasiť členské štáty a Európsky parlament.

Írsko, ktoré má ako jediný štát EÚ pozemnú hranicu s Britániou, už dlho upozorňuje, že ho brexit zasiahne najtvrdšie.

Londýn a Brusel dosiahli obchodnú dohodu po brexite na poslednú chvíľu 24. decembra. Zabezpečuje nulové clá na väčšinu tovarov. Ale zároveň sa po brexite zaviedli od 1. januára nové colné predpisy, čo znamená, že európskym firmám, ktoré obchodujú s Britániou, pribudne administratíva a zvýšia sa im náklady. Dodávateľské reťazce už pocítili dôsledky brexitu. Museli zaplatiť clo za tovar z EÚ vyvážaný do redistribučných uzlov v Británii, odkiaľ potom v mnohých prípadoch smeruje späť na kontinent.

Podľa dohody rybárske flotily z EÚ musia v nasledujúcich piatich rokoch znížiť úlovky v britských vodách o 25 %. Po tomto termíne sa bude rokovať o kvótach na rybolov zrejme každý rok. Ale zároveň môžu potom nasledovať clá EÚ na britské produkty z rýb.

Spor o rybolov dlho brzdil rokovania o obchode. Spojené kráľovstvo trvalo na tom, že chce mať úplnú kontrolu nad svojimi vodami, zatiaľ čo pobrežné štáty EÚ sa snažili vyhnúť sa veľkým obmedzeniam, ktoré by tvrdo zasiahli ich rybárov.