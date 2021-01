Odobrila úpravu dohody o prevode príspevkov do fondu na riešenie kríz

dnes 13:46 -

Dohoda o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií by mala prejsť úpravou. Návrh, ktorý predložilo Ministerstvo financií (MF) SR, v stredu odobrila vláda.

Cieľom návrhu dohody je podľa MF posilnenie existujúcich jednotných pravidiel riešenia krízových situácií a rovnocenných podmienok financovania riešenia krízových situácií v krajinách participujúcich na bankovej únii, ktoré priamo vyplývajú z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady. Tým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a Jednotného fondu na riešenie krízových situácií bánk.

V súvislosti so snahami o posilňovanie bankovej únie a stability finančných trhov Európskej únie (EÚ) bol na samite eurozóny, ktorý sa konal v inkluzívnom formáte v decembri 2018, schválený komplexný balík zmien s cieľom posilnenia Hospodárskej a menovej únie, vrátane úpravy referenčného rámca spoločného zabezpečovacieho mechanizmu pre Jednotný fond na riešenie krízových situácií.

Na základe týchto schválených zmien by sa spoločný zabezpečovací mechanizmus zaviedol ešte pred skončením prechodného obdobia prostredníctvom obmedzených zmien Dohody o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií pred skončením prechodného obdobia, a to za predpokladu, že sa dosiahol dostatočný pokrok v otázke zníženia rizík v bankovom sektore. Na inkluzívnom formáte zasadnutia Euroskupiny v novembri 2020 bolo potvrdené, že boli splnené podmienky znižovania rizík v bankovom sektore, ktoré boli podmienkou k prístupu ku skoršiemu zavedeniu zabezpečovacieho mechanizmu.

Návrh dohody tak zahŕňa nastavenie mutualizácie už v súčasnosti zavedených ex-post príspevkov obdobným spôsobom, ako sú mutualizované ex-ante príspevky bánk do Jednotného fondu na riešenie krízových situácií. "Týmto riešením by sa mal zabezpečiť hladký prechod zo zložkovej štruktúry na plne mutualizovanú štruktúru," konštatuje MF v doložke vplyvov. Návrh obsahuje tiež úpravu výšky ex-post príspevkov, ktoré môže v rámci svojich právomocí uplatniť Jednotná rada pre riešenie krízových situácií. Maximálna suma ex-post príspevkov nesmie prekročiť výšku trojnásobku bežných príspevkov a zároveň výška ex-post príspevkov nesmie byť vyššia ako výška zaplatených ex-ante príspevkov.

Nadobudnutie platnosti a uplatňovanie dohody je upravené spôsobom, aby dohoda nadobudla platnosť až po dosiahnutí dostatočného pokroku v znižovaní rizík na finančnom trhu a po uznesení Rady guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu.