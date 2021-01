Ekonomický dopad lockdownu na naše peňaženky: Vlády by mali s dlhom pomôcť viac

Zdroj: the conversation

Foto: SITA/AP;Branislav Bibel

dnes 0:14 -

Vzhľadom na pochybnosti o tom, ako rýchlo očkovací program umožní trvalé ukončenie uzamknutia, sa mnohým zhoršujú ich finančné problémy. Vládne iniciatívy sa pokúšajú poskytnúť niektorým úľavu, ale kritériá oprávnenosti mnohých z týchto iniciatív vylúčili. Podpora pre malé podniky a SZČO je nerovnomerne rozdelená.

Aj keď je situácia pre mnohých zložitá, je nepravdepodobné, že by dôsledky nezamestnanosti, , straty príjmu a zvyšovania úrovne osobného dlhu, prejavovali niekoľko rokov. Pri zvažovaní toho, ako sa bude táto nová finančná kríza vyvíjať, je možné poučiť sa z posledného veľkého finančného šoku po globálnej finančnej kríze v roku 2008. V tomto období sa osobné nadmerné zadlženie dostalo do väčšej pozornosti regulátorov a odvetvie správy dlhov sa razom dostalo do hľadáčika. Jedným z hlavných cieľov bolo aj úsilie o zlepšenie niektorých z najhorších dopadov postupov vymáhania dlhov na duševnú pohodu dlžníkov. Aby sa zaobchádzalo so zraniteľnými zákazníkmi odlišne, aby sa pozastavilo vymáhanie dlhov pre tých, ktorí nemajú mentálne schopnosti prijímať príslušné finančné rozhodnutia o svojich dlhoch. V tomto období sa tiež vyskytli pokusy donútiť veriteľov, aby viac prehodnocovali cenovú dostupnosť pôžičiek poskytovaných dlžníkom, vrátane vytvárania úverového skóre.





Tieto rôzne iniciatívy ale odrážajú skôr dôveru vládnych a regulačných kruhov v potenciálnu účinnosť reformy ako vo veľkú transformáciu odvetvia spotrebných úverov a osobných financií. Ale vzhľadom na dopady na duševné zdravie, ktoré spôsobuje pretrvávajúca finančná neistota, aj takýto reformný prístup k finančnej regulácii má svoj význam. V niektorých krajinách sa už objavili náznaky politických diskusií, že súčasná kríza môže zmeniť postoj medzi vládou a dlhom. Príkladom je USA, kde sa odpustenie študentských pôžičiek presunulo z relatívne úzkeho lobistického úsilia vedeného aktivistami do možnej časti politickej platformy novej administratívy. Výskum nadácie Work Work poukazuje na závažné chyby súčasného britského systému sociálneho zabezpečenia, pretože poskytuje do značnej miery neadekvátny nárazník proti šokom vo financiách domácností. Vzhľadom na to, koľko ľudí už stratilo zamestnanie, a nakoľko náročnú jar máme ešte pred sebou, vláda sa môže dostať pod obnovený tlak, aby spustila reformy systému sociálneho zabezpečenia.

Vzhľadom na závažnosť tejto novej finančnej krízy, ktorej účinky sa čoraz viac prelínajú s nevyriešenými otázkami predchádzajúcej krízy, bude dôležité zistiť, či sa podobné iniciatívy uplatnia aj v iných krajinách, alebo či sa dočkáme pokračovania doterajšieho prístupu k regulácii spotrebiteľského úveru, ktorý sme videli za uplynulé roky.



Hĺbka krízy si vyžaduje ďalekosiahlejšie zmeny, vrátane prehodnotenia celkovej úrovne podpory a informácií o tom, kto má na ňu nárok, prehodnotenia podmienok, ktoré musia príjemcovia spĺňať, aby mohli dostávať platby, a zásadne aj zabezpečenia toho, aby sa vôbec sociálne dávky vyplácali. Bol by to len jeden výraznejší prvok širšej siete podpory pre ľudí, ktorých budúcnosť sa spája s neistotou.