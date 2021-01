USA varovali pred sankciami európske firmy spojené s projektom Severný prúd 2

Zdroj: TASR

Foto: SITA/AP

dnes 9:46 -

Ako uviedla agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na dva zdroje z americkej vlády, ministerstvo zahraničných vecí by malo najneskôr v piatok (15. 1.) zverejniť správu o firmách, ktoré podľa USA pomáhajú dokončiť výstavbu plynovodu Severný prúd 2. "Snažíme sa informovať spoločnosti o rizikách, ktorým čelia, a presvedčiť ich, aby sa z projektu stiahli, než bude neskoro," uviedol jeden z vládnych zdrojov, ktorý si neželal byť menovaný.



Firmy, ktoré by sa v správe mohli objaviť, zahrnujú spoločnosti pomáhajúce pri kladení potrubia, poskytujúce techniku či poistenie. K nim by mohla patriť aj Zurich Insurance Group, dodal zdroj pre Reuters. K informáciám sa nevyjadrila ani poisťovacia spoločnosť, ani konzorcium Nord Stream 2, ktoré projekt realizuje.



Projekt v hodnote 11 miliárd USD (9,05 miliardy eur), ktorý je jedným z najvýznamnejších ruských energetických projektov v Európe, výrazne zvýšil napätie medzi Ruskom a USA. Trumpova administratíva projekt odmieta s tým, že zvýši politický a ekonomický vplyv Ruska v Európe. Podľa Moskvy, ako aj Nemecka, do ktorého bude plynovod vedený po dne Baltského mora smerovať, však ide čisto o komerčný projekt.



Nemecká vláda tvrdí, že krajina bude potrebovať viac plynu, keďže z ekologických a bezpečnostných dôvodov končí s prevádzkou uhoľných aj jadrových elektrární. Moskva zasa obviňuje Washington, že mu ide výhradne o zvýšenie dodávok svojho skvapalneného plynu do Európy.







S plynovodom Severný prúd 2 nesúhlasil počas éry Baracka Obamu ani novozvolený americký prezident Joe Biden, ktorý bol v Obamovej administratíve viceprezidentom. V súčasnosti nie je jasné, či bude po prevzatí moci v Bielom dome 20. januára ochotný pristúpiť na kompromis.



Gazprom pozastavil práce na projekte koncom roka 2019, keď USA zaviedli sankcie a z projektu odstúpili prvé firmy. Koncom minulého roka sa však práce obnovili a v súčasnosti sú dokončené na viac než 90 %. Zostáva dokončiť už iba úsek v dĺžke niekoľkých desiatok kilometrov pri pobreží Dánska.