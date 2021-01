Zväz nemeckého priemyslu odhaduje tohtoročný rast ekonomiky na úrovni 3,5 %

dnes 17:31 -

Nemecká ekonomika by mala tento rok vzrásť o 3,5 % po predpokladanom poklese v minulom roku o 5 %. Odhaduje to Zväz nemeckého priemyslu (BDI). Zároveň počíta s tým, že na predkrízovú úroveň sa ekonomika nedostane skôr ako v budúcom roku.

Odhad nemeckých priemyselníkov je tak menej optimistický než prognóza vlády. Tá počíta s tohtoročným rastom ekonomiky o 4,4 %.

Podľa BDI by rast hospodárstva mal v tomto roku potiahnuť najmä export. Zväz odhaduje, že po minuloročnom prepade o 11 % vzrastie vývoz tento rok približne o 6 %. "To znamená, že návrat na predkrízovú úroveň tento rok nedosiahneme," povedal šéf BDI Siegfried Russwurm. "Je tu však dosť veľká šanca, že sa to podarí v 1. polroku roka 2022," dodal.

Nemecký štatistický úrad zverejní rýchly odhad o vývoji ekonomiky za rok 2020 vo štvrtok 14. januára. Následne koncom tohto mesiaca by nemecká vláda mala aktualizovať svoj odhad na rok 2021.