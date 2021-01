Bez školy, bez titulu: Ako sa zo šachového majstra stal najmladší miliardár

Zdroj: CNBC

Foto: zerodha,YT/BeerBiceps;The TrakInvest Show

dnes 0:09 -

„Šach vás naučí, ako pracovať v systéme s pravidlami, ale napriek tomu sa snažiť byť v tomto systéme kreatívny," povedal Kamath pre CNBC. Kamath je spoluzakladateľom a investičným riaditeľom spoločnosti Zerodha, najväčšieho brokera v Indii. Dnes sa viac ako 15 % maloobchodov v Indii realizuje prostredníctvom jeho platformy, aj vďaka záujmu malých investorov o akcie počas pandémie

Kamath prestal chodiť do školy a vo svojich 17-tich začal obchodovať. V tom čase to ale z jeho strany nebola žiadna stratégia, keďže hrával šach na medzinárodnej úrovni, ale nie ako profesionál, potreboval mať jednoducho záložný plán. Inšpiroval sa svojim starším bratom Nithinom, ktorý sa rovnako dal na obchodovanie s akciami a učil sa za pochodu. „Nikto ma nechcel zamestnať bez vysokoškolského titulu, čo znamenalo, že som musel robiť niečo, čo si ho nevyžadovalo," povedal Kamath.

Všetko „klaplo“ a čoskoro táto dvojica začala pomáhať s investovaním svojej rodine a priateľom. Postupom času však zistili, že ich systém bol príliš zložitý. „Problémom v tom čase bolo, to hovorím o asi 11 alebo 12 rokov dozadu, že náklady boli veľmi vysoké. Poplatky za sprostredkovanie boli v Indii neuveriteľne vysoké. A pre obchodníka na plný úväzok bolo veľa prekážok, ktoré musel človek prekročiť, aby mohol byť skutočne ziskový,“ uviedol Kamath.

Bratia z Bangalúru sa teda pustili do práce a pomocou svojich úspor vytvorili jednoduchú a dostupnú sprostredkovateľskú platformu pre každodenných investorov. V roku 2010 sa zrodila Zerodha - kombinácia slov „nula“ a „rodha“, sanskrtského slova pre prekážky. Na rozdiel od väčšiny začínajúcich spoločností nepotrebovali žiadne externé investície. „Odlišovali sme sa od ostatných spoločností rovnako ako v minulosti, nikdy sme sa nemuseli obrátiť na investorov ani si požičiavať, ani sme v skutočnosti nezískali žiaden kapitál. Náš étos od samého začiatku bol vybudovanie lepšieho produktu a ústne šírenie dobrého mena vám prinesie klientelu,“ uviedol.





Za desať rokov sa teda Zerodha rozrastala len pomocou ústneho podania, v čase, keď v Indii rástla chuť investovať nielen do zlata a nehnuteľností. Ale v roku 2020 pandémia všetko zmenila. Počas izolácie a výluk firme dvojnásobne narástol počet registrovaných používateľov, na viac ako 4 milióny. „Pandémia bola pre nás dobrá, čo je zvláštne takto povedať. Ľudia mali oveľa viac času, zostali doma a, bohužiaľ, v mnohých prípadoch sa ocitli v situácii, keď alternatívny príjem mohol byť pre nich veľmi užitočný,“ uviedol.

Shailesh Lakhani, výkonný riaditeľ spoločnostiSequoia India poskytujúcej rizikový kapitál, uviedol, že ide jeden z príkladov, ako pandémia urýchlila už rastúci dopyt po investovaní v krajine. „Stojí za tým niekoľko rôznych faktorov. Jedným z nich je, že s infraštruktúrou finančných služieb je teraz oveľa jednoduchšie otvoriť si sprostredkovateľský účet,“ povedal Lakhani pre CNBC. „Po druhé, podielové fondy mali v posledných niekoľkých rokoch tendenciu podhodnocovať akciové indexy alebo ich referenčné hodnoty. A keďže sme mali rastúce trhy, okrem marca, apríla a mája, dokázalo na trhoch mnoho ľudí veľmi ľahko zarobiť peniaze.“

V roku 2020 sa priemerný vek investora využívajúceho platformu Zerodha znížil z 32 na 30 rokov. To prinieslo paralelu s americkou obchodnou platformou Robinhood, ktorá počas pandémie zaznamenala podobný nárast z množiny mileniálov. Tento rastúci trh by mohol pripraviť pôdu pre budúcu expanziu do USA. „Pozerali sme sa na to, ako sa v určitom okamihu priblížime k ich trhu a či existujú spôsoby, ako sa môžu naše produkty integrovať do toho, čo je k dispozícii v Amerike,“ uviedol Kamath. Aj keď bude v oblasti finančných technológií čoraz väčšia konkurencia, Kamath tvrdí, že Zerodha, na rozdiel od svojho konkurenta Robinhood, nemá v pláne získať viac kapitálu. To však nezabránilo šíreniu rečí o rastúcom majetku podnikateľa.

V októbri 2020 sa bratia Kamathovci dostali na rebríček Forbes India Rich s celkovým imaním odhadovaným na 1,55 miliardy dolárov. A z 34-ročného Nikhila sa stal najmladší nový miliardár Indie. „Nemyslím si, že by motiváciou boli financie, nemyslím si, že je to tá najdôležitejšia vec, ale som presvedčený, že väčší prístup ku kapitálu vám dá priestor a odvahu ísť ďalej a vyskúšať nové veci."





Keď sa Nikhil a Nithin snažili nájsť nákladovo efektívny spôsob riadenia svojho rastúceho bohatstva, opäť sa rozhodli ísť svojou cestou. Tentoraz predstavili model pre jednotlivcov alebo ľudí s veľkým čistým imaním a finančnými aktívami v hodnote približne 1 milión dolárov. O pár mesiacov neskôr založili spoločnosť True Beacon zaoberajúcu sa správou aktív s cieľom vyriešiť neefektívnosť tradičného modelu správy aktív. „Správca fondu a klient nie sú nikdy zosúladení,“ uviedol. Na rozdiel od tradičných fondov, ktoré si účtujú od klientov poplatky v podobe časti spravovaných aktív, ako aj zriaďovacie náklady a ročné poplatky, True Beacon účtuje klientom iba poplatok za výkon. „Ak sa klientovi z nejakého dôvodu nedarí počas päťročného obdobia, ako spoločnosť si od neho neúčtujeme nič. Takže naozaj ponúkame svoj krk a hovoríme, že vytvoríme niečo, čo je iné, čo je úplne v súlade s klientom a veľmi, veľmi transparentné. Myslím, že čas ukáže, že to pôjde,“ uviedol.

Cieľom vlajkového fondu spoločnosti True Beacon zameraného na Indiu je prekonať Nifty, referenčný akciový index krajiny, o 6 až 8 %. V prvom roku fond prekonal túto referenčnú hodnotu o viac ako 26 %. Medzitým objem klientov medzimesačne vzrástol až o 20 %, pretože bohatí medzinárodní investori hľadali útočisko v indických akciách uprostred rastúceho napätia medzi USA a Čínou.





V nasledujúcich rokoch Kamath dúfa, že spoločnosť by mohla byť ohodnotená na miliardu dolárov, čo sa v odvetví rizikového kapitálu označuje ako jednorožec. „Bude to pravdepodobne trvať pár rokov, kým sa tak stane ale keď to bude skutočnosť, myslím si, že to bude spoločnosť, ktorá určite prinesie nejaké príjmy. Dúfame, že to tak bude.“

V Indii je v súčasnosti 21 jednorožcov s celkovým ocenením 73,2 miliárd dolárov. Odhaduje sa, že do roku 2025 počet jednorožcov dosiahne 100. Lakhani zo spoločnosti Sequoia India uviedol, že je to spôsobené niekoľkými faktormi, ktoré sú pre Indiu jedinečné. „Vidíme, že začínajúci ekosystém je skutočne zásadne podporený niekoľkými aspektmi. Jedným z nich je počet inžinierov, množstvo ľudí, ktorí píšu softvér. India patrí ku krajinám s najvyšším počtom kódérov na svete. Druhým aspektom je zaujímavý spotrebiteľský trh. Indický trh je pravdepodobne najväčší a bude rásť najrýchlejšie v priebehu zvyšku našich životov,“ dodal.

Ale aj keď sa na indickej startupovej scéne ukazuje čoraz väčšia konkurencia, Kamath hovorí, že sa o príležitosti rád podelí. „Myslím, že teraz som akosi úplne vyťažený. Nevidím priestor, že by som vo veľmi blízkej budúcnosti mal potrebu robiť niečo nové, v nasledujúcich šiestich alebo dvanástich mesiacoch sa bude treba zamerať na Zerodhu a True Beacon,“ uviedol Kamath.