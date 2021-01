Elon Musk spomenul Signal a zmätení investori vsadili na nesprávne akcie

Zdroj: CNBC

Musk v nedeľu na Twitteri uviedol, že dá peniaze na podporu Signalu.



Len štyri dni po tom, ako generálny riaditeľ spoločnosti Tesla Elon Musk vyzval svojich followerov na Twitteri, aby „používali Signal“, čo aplikácia na zasielanie šifrovaných správ financovaná neziskovou organizáciou, investori vytlačili vyššie cenu spoločnosti Signal Advance, malého výrobcu komponentov. Počas pondelkovej obchodnej seansy akcie vzrástli o 438 % a dosiahli maximum 70,85 USD z uzatváracej ceny 60 centov zo dňa 6. januára, deň pred Muskovým tweetom.







Akcie zaznamenali najväčší objem obchodov od uvedenia na burzu v roku 2014, viac ako 2 milióny akcií zmenilo majiteľa, zatiaľ čo 4. januára sa neobchodovalo ani s jednou akciou. Spoločnosť Signal Advance, ktorá uviedla, že v rokoch 2015 a 2016 nedosiahla žiadne príjmy, má teraz hodnotu viac ako 3 miliardy dolárov. Jediný zamestnanec spoločnosti Signal Advance na plný úväzok, Chris Hymel, v pondelok situáciu odmietol komentovať.

Nákupná horúčka, ktorá sa začala krátko po Muskovej poznámke, ilustruje občasný problém, kedy ľudia omylom investujú do nesprávnych spoločností, na verejných trhoch. Podobný prípad sa odohral aj v roku 2019, keď si niektorí ľudia kúpili akcie spoločnosti Zoom Technologies, skratka tickeru bol ZOOM, ale nešlo o prevádzkovateľa modernej služby videohovorov Zoom Video Communications, tá sa obchoduje pod skratkou ZM. Minulý rok americká komisia pre cenné papiere a burzy zastavila obchodovanie so spoločnosťou Zoom Technologies, čiastočne pre zmätok v súvislosti s jej prepojením so spoločnosťou Zoom Video.

Muskove online výroky už aj v minulosti niekoľkokrát priťahovali značnú pozornosť verejnosti. Minulý týždeň Muskov profil dosiahol nové rekordy sledovanosti, keď sa stal najbohatším človekom na svete a trhová kapitalizácia spoločnosti Tesla prevýšila trhovú kapitalizáciu spoločnosti Facebook.