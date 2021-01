S posledným rastom Bitcoinu Slováci investovali viac ako 3 500000 eur

dnes 8:16 -

Na základe štatistík spoločnosti Fumbi za posledný štvrťrok vzrástol celkový záujem o kryptomeny o viac ako 86 % v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom.

“Za posledné tri mesiace investovali Slováci do kryptomien viac ako 3 500 000 eur. Čo pripisujeme nielen nárastu ceny Bitcoinu nad 30.000 eur, ale aj silnej medializácii. Slováci teraz považujú za atraktívne investovať do kryptomien, sami sme zvedaví, či bude mať tento trend rastúcu tendenciu, keďže len za prvý januárový týždeň klienti zainvestovali prostredníctvom Fumbi viac ako 1.000.000 eur,” hovorí Juraj Forgács, CEO a zakladateľ spoločnosti Fumbi.

“Aj keď v súvislosti s investovaním do kryptomien sa veľmi často skloňuje slovíčko volatilita, dnes zažívame realitu, a síce, kto sa v minulosti rozhodol časť voľných prostriedkov vložiť do kryptomien, je určite za tento malý risk vďačný,” dodáva.

Jedným zo spúšťačov rastu ceny Bitcoinu je záujem medzi inštitucionálnymi investormi. Aktuálnym trendom spoločností je nákup Bitcoinu ako druh hotovostnej rezervy. Grayscale, MicroStrategy alebo MassMutual nakúpili Bitcoiny v hodnote stoviek miliónov dolárov.

Ďalšou z príčin môže byť aj stále pretrvávajúca pandemická situácia, ktorá donútila drobných investorov, čiže “bežných” ľudí zamyslieť sa nad svojou finančnou budúcnosťou.

Vďaka aktuálnym udalostiam sa stal Bitcoin jedným z TOP 10 najhodnotnejších aktív na svete. Dostal sa na deviate miesto za spoločnosti, ako sú napríklad Facebook, Microsoft, Amazon alebo Apple.

“Pre každého ide v peňažnom vyjadrení o inú čiastku, avšak suma, ktorú sa rozhodnete investovať by mala byť práve tak vysoká, aby vás nemrzelo, ak by investovanie nevyšlo. Riziko zlého načasovania vkladu viete napríklad znížiť pravidelným sporením, kde mesačne budete vkladať menšie sumy,” radí Forgács.