FS zverejnila elektronický formulár daňových priznaní pre právnické osoby

Okrem formulárov k dani z príjmov boli v uplynulých dňoch nasadené aj ďalšie tlačivá. Zverejnené sú už napríklad aj tlačivo Žiadosti o vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii, Oznámenie o zániku daňovej povinnosti či Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou.

Januárové zverejnenie elektronických daňových tlačív ocenilo Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS). V minulosti si podľa podnikateľov štát dával so zverejňovaní tlačív načas, no od firiem vyžadoval dôsledné plnenie si zákonných povinností. "To, aby boli k dispozícii už v januári, bola v posledných rokoch skôr rarita. Rok 2020 však patrí k svetlým výnimkám, keď tlačivá pre živnostníkov a SZČO boli k dispozícii už 1. januára a tlačivá pre právnické osoby zverejnila finančná správa dnes," uviedlo ZPS. V porovnaní s rokmi, keď si na tlačivá museli podnikatelia počkať do februára či dokonca až marca, ide podľa podnikateľov o výrazný posun.