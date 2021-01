Druhý pilier aj v ťažkom roku 2020 dokázal, že je v dobrej kondícii

dnes 14:31 -

Ako vyčíslila asociácia, objem majetku sporiteľov v II. pilieri ku koncu roka 2020 dosiahol 10.336.638.299 eur, pričom v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch je alokovaných až 69 % úspor. Na dôchodok si v II. pilieri k 31. decembru 2020 sporilo 1.643.398 sporiteľov.

Asociácia vyzdvihla, že na súkromných účtoch sporiteľov počas vlaňajška pribudla viac ako miliarda eur. Aj napriek globálnej pandémii nového koronavírusu prinieslo 16 zo 17 fondov II. piliera sporiteľom pozitívne zhodnotenie.

"Víťazmi boli jednoznačne tí sporitelia, ktorí nepodľahli panike a zotrvali v akciových a indexových fondoch. Opätovne sa tak ukázalo, že hoci vonku ešte zúri kríza či nový koronavírus, akciové trhy sa pozerajú oveľa ďalej vpred," okomentoval podpredseda asociácie Vladimír Mlynek s tým, že fondy v II. pilieri majú nastavené dlhodobé investičné stratégie, ktoré výnosmi konkurujú svetovým fondom, čo sa opätovne potvrdilo aj v roku 2020.

Ako zhrnul výkonný riaditeľ asociácie Ivan Švejna, správcovia úspor očakávajú, že rok 2021 konečne prinesie aspoň čiastočnú nápravu chýb z roku 2013, keď boli sporitelia administratívne presunutí do garantovaných fondov. V súčasnosti je podľa neho dôležité, aby sa budúci dôchodcovia zamysleli, či chcú zostať v garantovaných – dlhopisových, a teda málo výnosných fondoch, alebo sa posunú k vyššiemu zhodnoteniu.

Z ďalších dát asociácie vyplýva, že vlani vstúpilo do II. piliera 66.684 sporiteľov. Vzhľadom na počet ekonomicky aktívnych obyvateľov v Slovenskej republike si tak v II. pilieri sporí na budúce dôchodky viac ako polovica pracujúcej populácie.

"Svetová ekonomika má pred sebou ťažkú cestu zotavenia sa po súčasnej kríze. O to väčším záväzkom je pre nás správcov starostlivosť o dôchodkové úspory viac ako 1,6 milióna sporiteľov v II. pilieri," uzavrel predseda asociácie Miroslav Kotov.

Ako pripomenula asociácia, povinné odvody sporiteľov v II. pilieri sa v roku 2021 rozdeľujú v pomere: 12,75 % na účet Sociálnej poisťovne a 5,25 % na súkromný účet sporiteľa v DSS.