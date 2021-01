Centrálna banka Nového Zélandu zažila prienik do citlivých údajov

dnes 15:01 -

Novozélandská centrálna banka v nedeľu oznámila, že rieši únik informácií z jedného z jej dátových systémov. Banka vo vyhlásení uviedla, že zaznamenali nepovolený prístup do služieb tretej strany, ktoré využíva na zdieľanie a uchovávanie určitých citlivých informácií.

Guvernér Rezervnej banky Nového Zélandu (RBNZ) Adrian Orr uviedol, že prienik do údajov včas zastavili, no potrvá určitý čas, kým vyšetria celý rozsah a dôsledky úniku informácií. "Povaha a rozsah informácií, ktoré mohli byť sprístupnené, ešte stále nebol určený, no mohli obsahovať niektoré citlivé komerčné a osobné informácie," cituje ho agentúra Reuters.

Prevádzkovateľa novozélandskej akciovej burzy v auguste minulého roka zasiahla séria kybernetických úrokov. Nezávislá bezpečnostná firma InPhySec bola poverená prešetrením úrokov. Podľa nej rozsah, spôsob vykonania a trvanie boli v Novom Zélande nevídané.

RBNZ vo svojej správe o finančnej stabilite v novembri 2019 upozornila, že frekvencia a rozsah hekerských incidentov bude v krajine rásť. Už vo februári banka uviedla, že náklady na kybernetické útoky budú stáť tamojší bankový a poisťovnícky sektor 80 až 140 miliónov novozélandských dolárov (47,38 až 82,92 milióna eur). "Extrémne udalosti sú síce málo pravdepodobné, no stále možné," povedala banka vo februárovej správe.