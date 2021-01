Bitcoin: Prečo cena vyletela a akú hranicu môže tentoraz atakovať

Zdroj: the conversation

Jedným z dôvodov masívneho rastu ceny kryptomeny je, že došlo k veľkému prílivu inštitucionálnych investorov, ako sú dôchodkové systémy, univerzitné nadačné fondy a investičné fondy. Inak tomu nebolo ani počas posledného býčieho trhu v roku 2017, počas ktorého cena bitcoinu stúpla asi 20-násobne na takmer 20 000 USD, len aby sa o rok neskôr vrátila späť na 3000 USD.

V roku 2017 dominovali v prostredí kryptomien individuálni retailoví investori, z ktorých mnohých priťahoval nedostatok bitcoinu a skutočnosť, že ide o niečo, čo je mimo globálneho finančného systému. Býčí trh v roku 2017 mal všetky znaky klasickej finančnej bubliny, väčšinou šlo o investorov, ktorí nakupovali v „strachu z toho, že niečo zmeškajú“ (FOMO).







Dnes aj veľké mená, ako investor Paul Tudor Jones či poisťovací gigant MassMutual, investovali nemalé prostriedky do kryptomeny a aj bývalí oponenti, ako JP Morgan už dnes hovoria, že bitcoin môže mať pred sebou svetlú budúcnosť. To všetko pomáha zvyšovať dôveru v kryptomenu a naznačuje, že sa pomaly stáva mainstreamom.



Za rastom bitcoinu stálo aj niekoľko veľkých platobných spoločností orientovaných na spotrebiteľa. PayPal už umožňuje zákazníkom nakupovať, držať a predávať bitcoiny priamo z ich účtov PayPal. Konkurenčná digitálna platobná spoločnosť Square v novembri informovala, že viac jej používateľov hotovostných aplikácií nakupuje digitálnu menu a nakupuje v priemere viac ako predtým. Počet predajcov akceptujúcich bitcoiny, ako formu platby, rýchlo rastie.

Čo je možno najdôležitejšie, spoločnosť Visa sa tiež pripravuje na bitcoin. V októbri oznámila uvedenie niekoľko kreditných a debetných kariet súvisiacich s bitcoinmi v spolupráci s poprednou kryptoburzou Coinbase. S čoraz väčším počtom spôsobov použitia bitcoinu by to malo znamenať, že ho bude chcieť držať čoraz viac ľudí.

Bitcoin tiež od čias, keď sa používal hlavne na nákupu drog na darkwebe, či Silk Road, je dnes už oveľa vyspelejší. K bitcoinovým digitálnym peňaženkám, kľúčom a burzám je už ľahší prístup a je k dispozícii oveľa viac relevantných informácií ako predtým.

Zavedenie finančných produktov, ako sú bitcoinové futures a opcie, ako aj fondy spojené s blockchainom, umožnilo zapojenie investorov, ktorí by sa inak obávali volatility. Bitcoinové futures znamenajú, že investori môžu špekulovať o poklese cien „shortovaním“ kryptomeny. Laureát Nobelovej ceny Robert Shiller naznačil, že bublina v roku 2017 mohla súvisieť so skutočnosťou, že v tom čase neexistovali bitcoinové futures.

Okrem všetkého tohto mainstreamového nadšenia, prispel k popularite kryptomeny aj Covid-19. Spolu s obrovským stimulačným balíkom od vlád z celého sveta a zo strany mnohých centrálnych bánk tlačiacich ešte viac peňazí. To by mohlo zvýšiť infláciu, čo následne zníži kúpnu silu obyvateľstva. Voči tejto hrozbe sú investície ako bitcoin považované za uchovávateľa hodnoty. Maximálny počet bitcoinov, ktoré kedy budú existovať, je stanovený na 21 miliónov (pokiaľ sa nezmení protokol) a v obehu je už okolo 18,5 milióna. Pomaly sa spomaľuje aj prísun nových žetónov, pretože odmena, ktorú ťažiari bitcoinov dostávajú za overovanie transakcií sa dostáva na polovicu zhruba každé štyri roky. Vlani v máji klesla odmena z 12,5 na 6,25 BTC. Tento nedostatok je porovnateľný s nedostatkom drahých kovov.







Aj centrálne banky sa zaujímajú o kryptomeny. Rusko, Čína, Kanada, EÚ a mnoho ďalších už buď pracuje na vlastnej forme digitálnej meny centrálnej banky (CBDC) pre svoje krajiny, alebo zverejňuje biele knihy s podrobnými údajmi o svojich zámeroch. Je to zjavný znak toho, že mocnosti, ktoré sú v starom finančnom svete, vidia kryptomeny ako budúcnosť. Americký federálny regulačný úrad medzitým oznámil, že retailové banky môžu uskutočňovať platby stablecoinmi, čo sú kryptomeny viazané na tradičné meny.

Zdá sa teda, že nedávne zhodnotenie ceny bitcoinu môže mať viac podstaty ako tomu bolo v roku 2017. Nie všetci s tým však súhlasia. Hlavný ekonóm a stratég spoločnosti Rosenberg Research and Associates, David Rosenberg, verí, že bitcoin je len bublina. Rosenberg má dobré predpoklady na to, aby mohol komentovať bubliny, pretože je známy tým, že predpovedal bublinu na trhu s bývaním v USA, ktorá viedla ku globálnej finančnej kríze v rokoch 2008-09. Verí, že investori nerozumejú tomu, ako bitcoin funguje, a ide o príklad klasickej bubliny sledujúcej stádo (aj keď odvtedy pripustil, že sa nepovažuje za odborníka na kryptomeny). Veľká volatilita ceny stále zostáva hlavným problémom, ktorý bude aj naďalej znepokojovať niektorých inštitucionálnych investorov.





Čomu teda veriť? Dnes sa objavuje množstvo veľmi býčích predpovedí ohľadom ceny bitcoinu v roku 2021. Tyler a Cameron Winklevossovci, zakladatelia poprednej kryptoburzy Gemini, veria, že bitcoin nakoniec atakuje hranicu 500 000 USD za mincu, zatiaľ čo analytik Citigroup, Tom Fitzpatrick, predpovedá cenu bitcoinu do decembra 2021 na úrovni 318 000 USD. Aj keď pripúšťa, že takáto cena sa môže javiť ako vysoko nepravdepodobná, poukazuje na to, že „by išlo o percentuálne najslabšiu rally v čae, keď argumenty v prospech bitcoinu sú najpresvedčivejšie vhistórii.“ Je zrejmé, že napríklad bratia Winklevossovci sú do problematiky až priveľmi zainteresovaní a preto môžu byť ich čísla až príliš optimistické. Avšak aj v marci 2020 sa zdala vyhliadka, že bitcoin dosiahne 30 000 USD, nemožná.



Kamkoľvek už zo súčasnej úrovne cena klesne, vedúca kryptomena sa jednoznačne zapíše ako jeden z najväčších svetových finančných príbehov roka, ktorý sa len pred pár dňami začal.