Neverte im: Dve kategórie šarlatánov vo svete investícií

Zdroj: awealthofcommonsense

Foto: SITA/AP;getty images

dnes 0:01 -

Šarlatáni sa väčšinou objavujú, keď sú prítomné niektoré alebo všetky z nasledujúcich:

Keď je po ruke „odborník“ s dobrým príbehom

Keď chamtivosť prekonáva všetko ostatné

Keď kapitál nechce vidieť riziko

Keď si jednotlivci začnú osvojovať podnety z davu

Keď sa trhy rozhojdajú

Keď pribúdajú inovácie

V zásade existujú dva druhy šarlatánov. Do prvej skupiny patria takzvane falošne pozitívni. Presviedčajú investorov o existencii niečoho, čo je v lepšom prípade ešte len v rovine teórie alebo plánov. Do druhej skupiny patria falošne negatívni šarlatáni, ktorí popierajú niečo, čo je evidentné.

Falošne pozitívni šarlatáni sú často vizionári. Tí, ktorí im uveria, sa buď zaradia k tím, ktorí zarobili imanie na víziách napríklad zakladateľa automobilky Tesla Elon Muska, alebo skončia po boku tých, ktorí verili vo fenomenálny úspech prevádzkovateľa zdieľaných kancelárií WeWork, ale žiaľ ktorého plánované IPO sa za jedinú noc zmenilo na boj firmy o prežitie. Keď falošne pozitívny šarlatán zistí, ako chutí úspech, už sa nedá zastaviť ani vtedy, keď sa všetko pokazí.



Falošne negatívnych šarlatánov dobre poznajú napríklad tí, ktorí najskôr uverili Nokii, že jej pozícia na trhu s mobilnými telefónmi je neotrasiteľná, a preto je zbytočné, aby firma investovala do inovácií. A následne aj rozprávkam Microsoftu o tom, že keď sa slušný hardware spojí s umierajúcim softvérom, bude z toho predajný hit. Falošne negatívni šarlatáni presne vedia, ako na vás. Rozumejú ľudskému správaniu sa a budú vám hovoriť presne to, čo chcete počuť. Pohybujú bábkami a presúvajú vinu, keď sa ukáže, že nemali pravdu. Rozumejú tomu, ako masírovať vaše ego, aby ste im aj naďalej dôverovali.



V horšom prípade sú šarlatáni z oboch kategórií len podvodníci, ktorí využívajú rôzne situácie, aby vytiahli od investorov peniaze. Sú to jedinci, ktorí sa bezostyšne rozhodli obrať ľudí o všetko. Zaujíma ich iba to, aby zarobili čo najviac peňazí, a je im jedno, kto bude obeť.







Stačí si spomenúť na smutný príbeh Bernieho Madoffa, ktorý si má za spreneveru 65 miliárd dolárov odsedieť 150 rokov. Alebo taká Elizabeth Holmesová, ktorá spočiatku patrila pravdepodobne k falošne pozitívnym šarlatánom, ale pomaly sa premieňala na falošne negatívneho, keď si uvedomila, že jej firma Theranos v skutočnosti nikdy nedosiahne to, čo sľubovala.



Otázkou zostáva, ktorý typ šarlatánov je nebezpečnejší. Falošne pozitívni svojim víziám veria. Dnes je v ich hľadáčiku napríklad americká "automobilka" Nikola, ktorá sa popri trhovej kapitalizácii vyše šesť miliárd dolárov (v júni 2020 takmer 22 miliárd dolárov), nemôže pochváliť jediným predaným autom. Falošne negatívni hovoria to, čo investori, prípadne investori a manažment firmy, chcú počuť, pričom ignorujú fakty. Hlbokými stratami môže skončiť nasledovanie oboch.

Investori majú radi príbehy, navyše spojené s vidinou rozprávkového zbohatnutia. Mali by ale v každej situácii pamätať na to, že svet nie je čiernobiely. Každé pre je vyvážené minimálne rovnako veľkým proti, a naopak. Fanúšikovia Tesly si možno nepripúšťajú riziko, ktoré podstupovali, keď do firmy investovali, avšak sám Elon Musk priznal, že v počiatkoch dával Tesle len 10 % šancu na úspech.

Asi najlepším príkladom oboch druhov šarlatánov je Škót menom John Law. Bol to v podstate zakladateľ moderného menového systému a Francúzsko bolo jeho testovacím králikom pre relatívne nový systém papierových mien.

Francúzsko bolo v 18. storočí na pokraji finančného krachu v dôsledku kombinácie nadmerného dlhu z viacerých vojen a skorumpovaného kráľa, ktorý príliš utrácal. Aby Law zbavil krajinu tohto dlhového bremena, navrhol prechod od tvrdých mien, ako je zlato a striebro, k papierovej mene. Papierové peniaze boli v tom čase zriedkavé, takže aby ich ľudia používali na nákup, musel sa zákonom stanoviť systém, ktorý podporil tieto hotovosti vládnym dlhom, ktorý sa dal premeniť na akcie novej spoločnosti Mississippi. Tá mala preskúmať územie Louisiany a vyťažiť množstvo zlata a iných drahých kovov, čím by sa celý kolobeh uzavrel. Problém bol v tom, že spoločnosť nikdy nenaplnila svoje sľuby a viac-menej neurobila to, čo mala urobiť. Investorov to nezaujímalo, pretože ceny akcií rástli iba na základe špekulácií o tom, čo by sa malo stať. Tento dlh za výmenu akcií bol, bohužiaľ, pre francúzsku vládu, výhodnejší ako pre jej občanov. Špekulácie boli na dennom poriadku, akcie šli prudko hore, ale nakoniec bublina praskla.





Dnešným ekvivalentom by mohlo byť presvedčenie držiteľov amerických štátnych dlhopisov, aby ich zmenili na akcie Nikola, aby pomohli vláde USA splácať svoje dlhy. Ide o falošne pozitívne šarlatánstvo, systému, ktorý John Law vytvoril, veril aj on sám, až natoľko, že do schémy investoval aj vlastné peniaze. Bol to úprimný vizionár, ale aj tak zničil investorov, pretože nezohľadnil dynamiku skutočného sveta a ani neuvažoval, že by sa mohli jeho nápady ľahko zvrtnúť úpne iným smerom. Nabádanie investorov k tomu, aby si požičali peniaze na nákup akcií podvodnej spoločnosti, nepomohlo. Law skončil na sklonku svojho života bez peňazí, po zlyhaní jeho schémy musel žiť v exile.

Nedá sa hovoriť, že tu dnes máme podobnú bublinu, ale kombinácia extrémne nízkych úrokových sadzieb a špekulatívnej horúčky, pomáha udržať sa na scéne šarlatánom, sľubovať rýchle peniaze a ľahké zbohatnutie v súčasnom neistom prostredí. Jednoduchou obranou proti obom kategóriám šarlatánov je dávka zdravého rozumu a pochopenia. Hoci sa dnes dá zarábať na špekulatívnych investíciách, to ešte neznamená, že netreba byť opatrný, pretože čím vyššie sú tieto investície, tým je pravdepodobnejšie, že o ne prídete.