Svetová ekonomika v roku 2021: Kto budú víťazi a kto porazení

Zdroj: the conversation

Foto: SITA/AP

dnes 0:51 -

Rýchlosť, akou sa nakoniec podarí pandémiu zvládnuť, bude mať obrovský vplyv na výkonnosť svetovej ekonomiky. V pretekoch medzi vznikom nových kmeňov vírusu a zavedením vakcíny nie je v žiadnom prípade zaručené skoré víťazstvo. Dokonca aj bohaté krajiny, ktoré si zabezpečili väčšinu dostupných vakcín, môžu zlyhať pri očkovaní dostatočného množstva ľudí na zabezpečenie kolektívnej imunity do konca roku 2021. V rozvojových krajinách, kde sa počíta s tým, že bude vakcín všeobecne málo, sa predpokladá, že sa vírus bude šíriť aj naďalej.

Veľkými víťazmi budú pravdepodobne krajiny ako Čína a Južná Kórea, ktorým sa podarilo predčasne potlačiť COVID-19. Predpokladá sa, že čínska ekonomika porastie v roku 2021 o 8 %, čo je dvakrát viac ako v prípade najúspešnejších západných krajín ešte pred pandémiou.

Čínska ekonomika zameraná na vývoz skutočne dokázala ťažiť z blokád v západných krajinách. Západný dopyt po službách, ako je zábava a cestovanie, možno klesol, ale zvýšil sa dopyt po spotrebnom tovare pre domácnosť a zdravotníckych potrebách. Čínsky vývoz do USA dosiahol rekordné úrovne aj napriek vysokým clám uvaleným Trumpovou administratívou.

Čína tiež rozširuje svoj ekonomický vplyv v celej Ázii, a to prostredníctvom novej zóny voľného obchodu v Tichomorí a rozsiahlych infraštruktúrnych projektov na svojich obchodných cestách do Európy a Afriky. Investuje do pokrokových technológií, aby znížila svoju závislosť od západných dodávateľských reťazcov pre komponenty, ako sú napríklad polovodiče. Čína by takto mohla predbehnúť USA ako najväčšiu ekonomiku sveta do piatich rokov, čo je dvakrát rýchlejšie, než sa predtým predpokladalo.

V prípade bohatých krajín, ako sú USA, Spojené kráľovstvo či krajiny v kontinentálnej Európe, je situácia menej ružová. Po krátkom oživení v lete 2020 ich ekonomiky stagnovali. Dôvodom bola nielen druhá vlna pandémie, ale aj rôzne výluky. Napríklad v USA zamestnanosť a rast úzko sledovali pandémiu, a nie nerovnomerne nasadzované obmedzenia, dôvera podnikov a spotrebiteľov klesala. Aj napriek určitému oživeniu v budúcom roku sa očakáva, že tieto ekonomiky sa v roku 2022 scvrknú o 5 %, oproti stavu, aký by nastal bez krízy.

Najväčšie straty tento rok ale pravdepodobne utrpia rozvojové krajiny. Chýbajú im nielen ekonomické zdroje na získanie dostatočného množstva vakcín, ale majú aj slabé systémy verejného zdravotníctva na liečbu veľkého počtu pacientov s COVID-19. Rovnako tak si nemôžu dovoliť obrovské vládne dotácie, aké boli nasadené proti masovému rastu nezamestnanosti v Európe a USA. Keďže dopyt po ich surovinách bol ochromený recesiou na západe a nemôžu počítať s pomocou zo strany bohatých krajín na zmiernenie ich veľkých dlhov, jednoducho si nemôžu dovoliť ďalšie blokovania.

Aj pred krízou rýchlo rastúce krajiny, ako Brazília a India, sa musia vyrovnať s ťažkým obdobím. Mnoho miliónov chudobných pracovníkov v neformálnej šedej ekonomike je nútených vrátiť sa do svojich dedín a mestských slumov, kde ich čaká masová chudoba alebo dokonca hlad. Medzitým Juhoafrická republika, najbohatšia africká krajina, zareagovala príliš neskoro na to, aby získala dostatok vakcín na zastavenie rýchleho nárastu infekcií. K členstvu v programe COVAX zaujala kolektívny prístup. Cieľom programu je zabezpečiť, aby chudobnejšie krajiny neutrpeli straty, ale zatiaľ sa nedá hovoriť o výsledkoch.

Ekonomické dopady pandémie boli v celej spoločnosti veľmi rozdielne, ešte viac sa začala prehlbovať majetková nerovnosť. Zatiaľ čo 651 miliardárov Ameriky zvýšilo svoje čisté imanie o 30 % na 4 bilióny dolárov, štvrť miliardy ľudí v rozvojových krajinách by mohlo čeliť absolútnej chudobe a až polovica globálnej pracovnej sily mohla prísť o živobytie. Tí, ktorí pracujú na plný úväzok, často na vysoko hodnotených pracovných miestach z domu, dokázali nahromadili značné úspory, pretože počas lockdownov utrácali menej. Veľmi bohatí, najmä v USA, profitovali z obrovského nárastu akciového trhu spôsobeného pandemickými úspechmi, príkladom je rast Amazonu, Netflixu a Zoomu, a zdá sa, že tento trend bude ďalej pokračovať. Veľkou otázkou pre ekonomiku je, či sa tento rok jednotlivci s bezpečným pracovným miestom a vysokými príjmami vrátia k svojim predchádzajúcim štruktúram výdavkov, alebo si pri pretrvávajúcej neistote radšej podržia svoje úspory.

Naproti tomu mnoho ľudí, ktorí stratili zamestnanie alebo im krachlo podnikanie, budú mať problém nájsť si nové zamestnanie alebo sa vrátiť na svoju predchádzajúcu úroveň príjmu. Najmä preto, že je nepravdepodobné, že sa po pandémii úplne zotavia odvetvia s nízkymi mzdami, ako je maloobchod a gastrobiznis. Táto skupina zahŕňa veľa mladších ľudí, žien a zástupcov etnických menšín.

Nerovnosť by sa mohla zvýšiť, keď bohaté vlády znížia objem obrovských dotácií, ktoré sa používajú na udržanie zamestnania alebo na dotáciu príjmov, či nútených dovoleniek mnohých pracovníkov. Rishi Sunak, britský kancelár, vo svojom novembrovom hodnotení výdavkov jasne naznačil tento zámer. V USA sa politická patová situácia v súvislosti s ďalšími výdavkami na boj proti koronakríze vyriešila až na poslednú chvíľu. Republikáni sa teraz pravdepodobne budú usilovať o minimalizáciu výdavkov Bidenovej administratívy napriek márnotratnosti počas Trumpových rokov. Európa práve dosiahla bezprecedentnú dohodu o poskytovaní pomoci financovanej EÚ členským štátom, ktoré sú najviac zasiahnuté pandémiou. Avšak nezhody ohľadom tohto balíka a jeho príjemcoch budú pravdepodobne pretrvávať.





Spolupráca by mohla uľahčiť prispôsobenie sa postpandemickému svetu. Medzinárodná spolupráca počas pandémie však bola slabá a hospodárske napätie ešte viac oslabilo záväzok sveta otvoriť sa viac voľnému obchodovaniu. A to nie je dobrý začiatok pre brexitovú Britániu. Prerozdelenie bohatstva a príjmu prostredníctvom vyšších daní by mohlo poskytnúť západným vládam viac zdrojov na riešenie dopadov pandémie, ale v pokračujúcej recesii to bude politicky náročné.