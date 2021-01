Dopad pandémie na európsku ekonomiku: Čakajú nás problémy aj v dlhodobom horizonte?

Zdroj: voxeu

Foto:SITA/AP

dnes 0:00 -

Ethan Ilzetzki píše, že hoci skutočne došlo k narušeniu globálnych výrobných reťazcov, v tejto chvíli nie je jasné, či pôjde o faktor dlhodobý. Počas pandémie tiež zbankrotovali niektoré firmy a môže si to vyžadovať určitý čas, kým ich nahradia nové. Negatívne môže pôsobiť aj strata pracovných zručností a rast zadlženia korporátneho sektora.

Na strane druhej sú pozitívne dôsledky koronakrízy, kam môžeme zaradiť rýchlejšiu implementáciu nových technológií či väčšie investície do zdravotnej starostlivosti. Európska komisia v tejto súvislosti odhaduje, že potenciál francúzskej a nemeckej ekonomiky bude v rokoch 2020-2021 o pol percentuálneho bodu nižšie, ale dlhodobo ho pandémia nijako nezmení. Britská Kancelária pre rozpočtovú zodpovednosť OBR predpokladá, že produktivita klesne o 2 % a ponuka práce o 1 %, a to dlhodobo, ale jej projekcie majú aj celý rad alternatívnych scenárov. Na otázku, o čo nižšia bude kvôli pandémii úroveň potenciálneho produktu v eurozóne v roku 2025 (merané k projekciám vytváraným pred covidom)? odpovedali oslovení ekonómovia nasledovne. Väčšina opýtaných sa domnieva, že potenciál bude o 2 – 5 % nižšie, asi 20 % ale hovorí o nulovom poklese potenciálu.







Druhý graf vykresľuje odpovede podľa toho, ako ekonómovia svojmu odhadu veria. Niektorí ekonómovia hovoria o možnom negatívnom vplyve prameniacom z problémov vo vzdelávacom systéme či z komplikácií, ktorým čelí firemný sektor. Iní ale vyzdvihujú možné investície do nových technológií, vrátane tých zelených, ktoré by mohli v konečnom dôsledku potenciál dvíhať.

Ekonóm Jagjit Chadha v súvislosti s prieskumom poukázal na veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami a ekonomikami eurozóny. Tie nájdeme napríklad na strane fiškálnej kapacity, a to v schopnosti reagovať na útlm fiškálnym uvoľnením či v efektivite systému zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Nasledujúce dva grafy sa namiesto úrovne potenciálneho produktu zameriavajú na názory týkajúce sa potenciálneho rastu. Kým mnoho ekonómov sa domnieva, že úroveň potenciálu by mohla byť v roku 2025 nižšia, väčšina si myslí, že tempo rastu by pandémiou nemalo byť dotknuté.





Ekonómovia sa často vo svojich odpovediach týkajúcich sa potenciálneho rastu odvolávajú na skúsenosti z predchádzajúcich recesií, alebo hovoria o tom, že pandémia by nemala ovplyvniť dlhodobý inovačný potenciál. Iní opäť pripustili možnosť, že pandémia naopak tento potenciál ešte zvýši, porastú aj investície do infraštruktúry a celkové zavádzanie nových technológií.