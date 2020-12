Kto zaplatí účet za COVID-19? Ekonomické dôvody zvýšenia daní pre bohatých

Zdroj: the conversation

Foto: getty images

dnes 0:26 -

Diskusia o zvýšení daní pre majetnejšiu časť obyvateľstva dlhodobo rozdeľuje politikov. Jedna strana tvrdí, že vyššie dane pre bohatých môžu zvýšiť príjmy a znížiť nerovnosť, a druhá tvrdí, že nízke dane pre bohatých sú najlepšou cestou k širšej hospodárskej prosperite.

Údaje zozbierané vedcami naznačujú, že nízke dane pre bohatých prinášajú ekonomikám len malý úžitok, čo naznačuje, že existuje silný ekonomický dôvod pre zvyšovanie daní pre bohatých, ktoré by pomohli napraviť stav verejných financií po pandémii.

Dopady pandémie COVID-19 vytvárajú tlak na vládne financie na celom svete, vyššie dane pre bohatých sú opäť na stole v politickej agende. V USA zvolený prezident Joe Biden prisľúbil zvýšenie daní pre najlepšie zarábajúce osoby a korporácie. Hlasy požadujúce daň z majetku sa silnejú aj vo Veľkej Británii a Nemecku. Vzhľadom na škody, ktoré pandémia spôsobila ekonomikám, má myšlienka zdanenia najbohatších mnoho podporovateľov, čo by mohlo pomôcť s prijatím takéhoto zákona.



Proti sú ale stále tí, ktorí trvajú na tom, že nízke dane sú pre stimuláciu ekonomiky kľúčové. Takéto argumenty o výhodách nízkych daní pre bohatých v oblasti efektívnosti boli silnou hnacou silou predchádzajúcich znížení daní. Nasledujúci graf ukazuje nový komplexný ukazovateľ, ktorý meria dane zbohatlíkov v rôznych krajinách v priebehu času v porovnaní s najdôležitejšími druhmi daní pre zbohatlíkov vrátane daní z príjmu, kapitálových daní a daní z dedičstva. Od 80-tych rokov minulého storočia mnohé krajiny uzákonili významné zníženie daní pre bohatých. Napríklad dve Reaganove zníženia daní v USA výrazne znížili dane s najvyššou sadzbou v rokoch 1982 a 1987. Vo Veľkej Británii pod vedením Thatcherovej dane výrazne poklesli v rokoch 1979 a 1988.





Klesajúce dane pre bohatých sa časovo kryli s obdobím rastúcej nerovnosti, najmä na vrchole rozdelenia príjmov, ako ukazuje nasledujúci graf. Tento trend bol najsilnejší v anglosaských krajinách. USA skutočne vynikajú, viac ako pätina národného dôchodku pred zdanením prichádza od najbohatšieho percenta obyvateľstva.



Málo ekonomických výhod z nízkych daní pre bohatých

Nový výskum porovnával krajiny, ktoré v danom roku prijali zákony na zásadné zníženie daní, s krajinami, ktoré tak neurobili. Vedci sa napríklad pozreli na ekonomické výsledky v Austrálii po daňovej reforme v roku 1987 a USA po znížení daní v roku 1982 a porovnali ich s ekonomickými výsledkami v krajinách, ktoré neznížili dane pre bohatých. Takéto porovnanie zopakovali pre každé väčšie zníženie daní pre bohatých v 18 členských krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) od roku 1965 do roku 2015.







Krajiny, ktoré zaviedli výrazné zníženie daní, zaznamenali v nasledujúcich rokoch nárast príjmu pre percento najbohatších. Päť rokov po reforme to malo vplyv na zvýšenie príjmov o viac ako 0,8 percentuálneho bodu. Pre porovnanie, v USA predstavuje 10 % najchudobnejších podiel na celkovom príjme 1,8 %. Vedci naopak nezistili žiaden výrazný vplyv zníženia daní na ekonomický rast a nezamestnanosť. Hrubý domáci produkt na obyvateľa a miera nezamestnanosti zostali po piatich rokoch takmer identické v krajinách, ktoré znižujú dane pre bohatých rovnako, ako v krajinách, ktoré tak neurobili.

Mohli by zaplatiť spoločný účet

Mnoho analytikov a tvorcov politík sa domnieva, že v budúcich rokoch bude potrebné zvýšiť dane, aby sa zabezpečila udržateľnosť verejných financií. Vyššie dane pre bohatých by mohli pomôcť financovať podstatné a potenciálne dlhotrvajúce rozšírenie vládnych výdavkov a sociálnej ochrany zaznamenaných počas pandémie. Mohli by tiež pomôcť pri riešení zdravotných a hospodárskych problémov, ktoré len COVID-19 a jeho hospodársky dopad prehĺbil. Takéto zvyšovanie daní po krízach nie je bezprecedentné. Historicky hlavnou hnacou silou daní pre bohatých boli vojny a ekonomické katastrofy. Kríza COVID-19 môže mať podobný účinok.

Výskum ukazuje, že ekonomické dôvody pre nízke dane pre bohatých sú slabé. Zásadné zníženie daní pre bohatých od 80-tych rokov 20-teho storočia zhoršilo príjmovú nerovnosť bez zvýšenia ekonomickej výkonnosti. To môže byť vítaná správa pre priaznivcov vyšších daní pre bohatých v dôsledku pandémie.