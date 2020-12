Fitch potvrdila Malte úverový rating A+ so stabilným výhľadom

dnes 12:01 -

Fitch dodala, že tieto silné stránky Malty vyvažujú fakt, že je malou a veľmi otvorenou ekonomikou s veľkým bankovým sektorom, čo ju robí zraniteľnou voči externým vplyvom.

Stabilný výhľad odráža očakávania agentúry Fitch, že sa v rokoch 2021 a 2022 obnoví rast maltskej ekonomiky a zlepší sa aj stav jej verejných financií, aj keď pretrváva riziko negatívneho vplyvu pandémie nového koronavírusu na odvetvie cestovného ruchu a rozpočet.

Na druhej strane Fitch uviedla, že kvalita vládnutia na Malte sa v rokoch 2019/2020 podľa ukazovateľov riadenia Svetovej banky (World Bank Governance Indicators, WBGI) naďalej zhoršovala.

Najmä kontrola korupcie a kvalita regulácie zaznamenali jeden z najprudších poklesov v hodnotení agentúry Fitch.

Aj sloboda tlače na Malte sa podľa ročného indexu slobody tlače Reportérov bez hraníc ďalej zhoršovala. Malta sa v roku 2020 umiestnila v tomto rebríčku na 81. mieste, oproti 47. miestu v roku 2017.

Fitch poznamenala, že tempo reformy v oblasti súdnictva a vlády zákona sa zrýchlilo po nástupe nového premiéra Roberta Abelu do úradu v januári 2020. Agentúra sa však domnieva, že obvinenia z korupcie v súvislosti s vyšetrovaním vraždy maltskej novinárky Daphne Caruanovej-Galiziovej by mohli ďalej negatívne ovplyvniť správy o kvalite vlády na Malte.

Ratingová agentúra ďalej skonštatovala, že aj napriek prudkému poklesu príjmov z cestovného ruchu v tomto roku očakáva, že bežný účet Malty zostane v prebytku v dôsledku zníženia dovozu, a to na úrovni 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2020 v porovnaní s priemerom na úrovni 5 % HDP medzi rokmi 2017-2019.