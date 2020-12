Slovákom v dôsledku dosahov pandémie na cestovanie najviac chýba more

Zdroj: TASR

Práve more a okolitá príroda chýba 58 % ľudí pre nemožnosť vycestovať zo všetkého najviac, dokonca viac ako poznávanie nových exotických miest (30 %). Ochutnávanie cudzokrajnej kuchyne chýba 6 % opýtaných.

"Keď je človek dlhodobo zameraný na vlastný výkon, riešenie problémov a žije v neustálom napätí bez efektívneho spôsobu uvoľnenia, jeho pozornosť sa postupne vytráca. Cestovanie a pobyt pri mori je dobrý spôsob, ako tento vývoj zastaviť. Ľudia sa počas ciest väčšinou sústreďujú na iné témy, žijú prítomnosťou a nepremýšľajú nad minulosťou a budúcnosťou. Je to teda jedna z možností, ako si účinne odpočinúť a načerpať novú energiu do bežného života, ktorý sa tak zefektívni a bude kvalitnejší," skonštatovala Tatiana Vaškovicová, konzultantka a lektorka obnovy emocionálnej, mentálnej a fyzickej rovnováhy.



Tento rok si Slováci, ak mohli, "bookovali" letenky hlavne do prímorských európskych destinácií, ktoré súčasne plnili požiadavky na bezpečnosť. "Podľa našich údajov ľudia rezervovali lety hlavne do Talianska, Grécka a Španielska," priblížila riaditeľka zákazníckej skúsenosti v Kiwi.com Eliška Dočkalová.



Spoločnosť však podotkla, že väčšina Slovákov strávila pre pandémiu tohtoročnú dovolenku doma. Celkom 79 % podľa údajov spoločnosti cestovalo po Slovensku, z toho 26 % tvoria ľudia, ktorí tak urobili z dôvodu obmedzených možností vycestovať za hranice.



Z prieskumu tiež vyplynulo, že pre viac ako 40 % Slovákov nie je možné zážitky sprostredkované cestovaním ničím nahradiť a aktuálna situácia má na nich veľký vplyv. Na druhú stranu, polovica ľudí si našla vlastnú alternatívu pre cestovanie vrátane čítania obľúbených knižiek či sledovania filmov (37 %), virtuálnych návštev populárnych destinácií (20 %), prípravy zahraničných pokrmov (18 %) alebo štúdia nových jazykov (13 %).

Niektorí Slováci zároveň už v súčasnosti plánujú svoje budúce cesty. Viac ako 50 % z nich chce podľa prieskumu navštíviť destinácie, kde ešte neboli, a zažiť niečo nové. Iba štvrtina sa pravdepodobne vydá do svojej obľúbenej destinácie, ktorú už poznajú.