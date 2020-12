Predaj ojazdených áut v celej Európe počas pandémie stúpa

Zdroj: TASR

Foto: SITA/AP

dnes 12:01 -

V celej Európe ľudia skupujú ojazdené autá, aby sa vyhli autobusom a vlakom. Dávajú si pritom pozor, aby neminuli príliš veľa peňazí v týchto neistých ekonomických časoch na nové naleštené vozidlá.

„Verejná doprava je tu úžasná, ale s ochorením COVID-19 a všetkým, čo je s tým spojené, je lepšie sa jej vyhnúť,“ uviedol Robert Pérez, ktorý sa nedávno presťahoval do Madridu z Argentíny.

V rámci hľadania práce si kúpil 33-ročný automobilový inžinier Pérez červený Seat Toledo z roku 2001 za 2000 eur od španielskej firmy pre ojazdené automobily OcasionPlus, ktorá od jarných blokád otvorila štyri nové obchodné zastúpenia pre stúpajúci dopyt.

Podľa údajov prieskumnej spoločnosti IHS Markit a online predajcu automobilov AutoScout24, došlo k výraznému posunu v registrácii starších automobilov v celej Európe, ako aj k prudkému nárastu internetového vyhľadávania starších vozidiel.

Nárast záujmu o ojazdené vozidlá nie je dobrou správou pre hromadnú dopravu ani pre životné prostredie, pretože staré autá produkujú viac škodlivých emisií.

Z dlhodobejšieho hľadiska sa však očakáva, že posun od verejnej dopravy k „individuálnej mobilite“ v ére pandémie pomôže v budúcnosti výrobcom automobilov, ktorých odbyt v Európe za prvých 10 mesiacov 2020 klesol o 27 %.

Momentálne však automobilky ťahajú za kratší koniec. Podľa IHS Markit analýza údajov vo Francúzsku ukázala, že registrácie ojazdených vozidiel vzrástli v 3. štvrťroku takmer o 16 %, zatiaľ čo predaj nových vozidiel klesol o viac ako 5 %. Doterajší podiel registrácií ojazdených vozidiel v tomto roku je vyšší ako vlani.

V Španielsku došlo k ešte väčšiemu skoku, pričom registrácie ojazdených vozidiel dosiahli takmer 25 % podľa IHS Markit.

Portál pre predaj ojazdených áut Sumauto, ktorý je súčasťou španielskej mediálnej spoločnosti Vocento SA, informoval, že predaj automobilov starších ako 20 rokov vzrástol v Španielsku od júna do októbra o 25 %, zatiaľ čo u vozidiel starších ako 15 rokov sa zvýšil o 16 %.

Online predajca AutoScout24, ktorý pôsobí na trhoch vo Francúzsku, Rakúsku, Belgicku, Nemecku, Taliansku a Holandsku, potvrdil, že internetové vyhľadávanie starších automobilov od leta prudko vzrástlo. Napríklad v júli až septembri vyskočilo online vyhľadávanie vozidiel starších ako 20 rokov o 80 % vo Francúzsku, o 77 % v Holandsku a 59 % v Belgicku.

Výkonný riaditeľ AutoScout24 Edgar Berger skonštatoval, že aj keď sa na jednej strane „individuálna mobilita“ pre spotrebiteľov na týchto trhoch stala dôležitá v dôsledku pandémie, pre ekonomickú neistotu boli zároveň opatrnejší.

Podľa predajcu ojazdených vozidiel OcasionPlus sa však kupujúci stále vyhýbajú ojazdeným elektrickým vozidlám. Z 2800 vozidiel, ktoré má v súčasnosti v predaji, je iba šesť elektrických.

Analytici v tejto súvislosti upozorňujú, že okrem možného spomalenia ambicióznych európskych cieľov v oblasti znižovania uhlíkových emisií existujú aj ďalšie, dlhodobejšie dôsledky, ktoré bránia tomu, aby veľmi staré autá zostali na ceste dlhšie.

Poisťovne tvrdia, že staršie vozidlá s menším počtom bezpečnostných prvkov môžu spôsobiť viac nehôd a viesť k vyššiemu poistnému. To sa však v štatistikách prejaví až neskôr.