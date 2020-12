Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 9:01 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 49. týždni:Wilmington 30. novembra - Novozvolený americký prezident Joe Biden oznámil v pondelok svoj ekonomický tím. Súčasťou bola nominácia bývalej šéfky americkej centrálnej banky Janet Yellenovej na post ministerky financií. V prípade jej potvrdenia Senátom sa Yellenová stane prvou ženou v histórii USA, ktorá povedie ministerstvo financií. Okrem Yellenovej Biden zverejnil aj ďalšie mená liberálnych ekonómov a poradcov, ktorí pôsobili v dvoch predchádzajúcich demokratických administratívach.

Námestníkom ministerky financií by sa mal stať Wally Adeyemo, ktorý pôsobil v administratíve za éry Baracka Obamu. Bývalá poradkyňa prezidentov Billa Clintona a Baracka Obamu Neera Tandenová by mala viesť Úrad pre manažment a rozpočet. Ďalšia žena by mala viesť Radu ekonomických poradcov Bieleho domu po tom, ako Biden na tento post nominoval Ceciliu Rouseovú. Okrem nej budú Bidenovi radiť aj Jared Bernstein a Heather Bousheyová.Brusel 30. novembra - Európski ministri financií sa v pondelok večer dohodli na zásadných reformách záchranného fondu eurozóny. Tie boli na rok odložené pre neochotu Talianska podporiť zmeny a krízu vyvolanú pandémiou nového koronavírusu. Fond známy ako Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM) sa stane veriteľom poslednej inštancie euroregiónu od roku 2022. Rovnako sa posilní jeho finančná "palebná sila" a tiež jeho oprávnenie vykonávať dohľad nad štátmi menového bloku, ktoré sa ocitnú v ťažkostiach. ESM vznikol v roku 2012 v období dlhovej krízy eurozóny s cieľom zabránenia bankrotu členov menového bloku vrátane Grécka.Luxemburg 2. decembra - Miera nezamestnanosti v eurozóne v októbri 2020 klesla zo septembrového 2,5-ročného maxima. Podľa predbežných údajov európskeho štatistického úradu Eurostat sa miera nezamestnanosti v eurozóne po úprave o sezónne vplyvy v októbri mierne znížila na 8,4 % z revidovaných 8,5 % v predchádzajúcom mesiaci, čo bola najvyššia nezamestnanosť od marca 2018.Washington 3. decembra - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA zaznamenal minulý týždeň výraznejší pokles, než sa očakávalo. Napriek tomu zostáva stále vysoký. Ako vo štvrtok uviedlo americké ministerstvo práce, počet prvých žiadostí o podporu dosiahol v týždni do 28. novembra 712.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom, za ktorý boli údaje revidované smerom nahor, to znamená pokles o 75.000.Washington 4. decembra (TASR) - V americkej ekonomike sa v novembri vytvorilo najmenej pracovných miest za sedem mesiacov, napriek tomu miera nezamestnanosti klesla. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje amerického ministerstva práce o vývoji na pracovnom trhu. V novembri sa mimo poľnohospodárstva vytvorilo v USA 245.000 nových pracovných miest, zatiaľ čo v októbri sa ich počet po revízii smerom nadol zvýšil o 610.000. Napriek výrazne slabšej tvorbe pracovných miest, než sa očakávalo, miera nezamestnanosti v USA v novembri klesla. Zatiaľ čo v októbri dosiahla 6,9 %, v novembri predstavovala 6,7 %.