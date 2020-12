Finanční analytici: Za nárast tržieb môžu aj väčšie nákupy, zotavenie príde až v roku 2021

Zdroj: TASR

Ako vyčíslila analytička WOOD & Company Eva Sadovská, podľa jej odhadov je realizovaný nákup spotrebiteľov v priemere o 20 – 25 % väčší ako v období pred pandémiou nového koronavírusu. Októbrové maloobchodné tržby však poznačilo obdobie pred prvým plošným testovaním, keď síce mohli byť kamenné prevádzky otvorené, ale bez zákazníkov - s výnimkou potravín a lekární. "Niektoré predajne tak radšej zatvorili svoje prevádzky, iné sa zase rozhodli pre rozvoz svojho tovaru a tie, ktoré majú ako predajný kanál aj e-shop, sa ho snažili využiť vo väčšej miere," poznamenala analytička. Tržby vtedy preto boli podľa nej pravdepodobne nižšie, avšak k určitej kompenzácii mohlo dôjsť hneď v úvode novembra, keď väčšina obchodov opäť otvorila svoje prevádzky a zákazníci tak mohli uskutočniť nákupy, ktoré o týždeň posunuli.



Sadovská takisto poukázala na prichádzajúce vianočné sviatky, ktoré spravidla tvoria až desatinu z celoročných tržieb maloobchodu. "Posledný štvrťrok je tak z pohľadu maloobchodu jednoznačne najsilnejším obdobím roka," podotkla s tým, že ak by došlo k zatvoreniu alebo obmedzeniu fyzických prevádzok počas decembra, bolo by otázne, či by dokázali naplno pokryť tradičný predvianočný dopyt spotrebiteľov.

Naopak, tržby v službách – napríklad ubytovacie služby či pohostinstvá - však zaznamenali v októbri prepad. "Vzhľadom na charakter opatrení a vývoj ostatných ukazovateľov predpokladáme, že dosahy ďalšej vlny pandémie dopadnú predovšetkým na sektor služieb," myslí si analytik Slovenskej sporiteľne Andrej Horňák. Keďže reštrikcie boli aj v novembri, veľký priestor na zlepšenie situácie v najbližších mesiacoch podľa neho nie je. "Náš odhad HDP na tento rok je na úrovni -6,2," dodal Horňák.



Ako zhodnotil analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák, druhá vlna pandémie už nevedie k takým prísnym opatreniam ako na jar, čo sa prejavuje na miernejšom poklese tržieb. Spotrebiteľská dôvera domácností však predsa len klesá, čo môže prispieť aj k čiastočnému okresaniu vianočného efektu na rast tržieb. "Dá sa pritom očakávať, že pandémia aj v predvianočnom období zrýchli presun tržieb z kamenných do internetových predajní. Nižšia spotrebiteľská dôvera by mala brzdiť spotrebu aj v úvode budúceho roka," dodal Koršňák. Prepad tržieb podľa neho čiastočne zmierňujú kompenzačné opatrenia, ktoré majú za cieľ zmierniť nárast nezamestnanosti.