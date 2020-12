Francúzsky trh s autami klesne tento rok pravdepodobne na 45-ročné minimum

dnes 15:16 -

Francúzsky trh s automobilmi by mal tento rok klesnúť pravdepodobne na najnižšiu úroveň za posledných 45 rokov. Uviedla to v utorok Asociácia francúzskych výrobcov áut (CCFA).

CCFA ponechala v platnosti pôvodnú prognózu, podľa ktorej automobilový trh zaznamená tento rok pokles o 25 % až 30 %, aj keď podľa jej hovorcu by to malo byť v blízkosti dolnej hranice odhadovaného pásma. To znamená pokles trhu zhruba o 26 %, uviedla agentúra Reuters. Stále to však predstavuje najslabšiu úroveň od roku 1975.

"Zatiaľ nevieme, ako sa bude vyvíjať december," povedal hovorca CCFA Francois Roudier. Ako však dodal, katastrofický scenár počítajúci s 30-percentným prepadom trhu by hroziť nemal.

V novembri sa vo Francúzsku predalo o 27 % menej áut než v rovnakom mesiaci minulého roka. Na jednej strane sa predajné miesta museli v dôsledku protipandemických opatrení zatvoriť a na druhej strane výrazne klesla nálada spotrebiteľov, ktorí v obave o možnú stratu zamestnania kúpu nákladnejších položiek radšej odložili.