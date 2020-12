Synonym škandálu: Ako dokáže banka prísť o svoju reputáciu zo dňa na deň

Zdroj: Slate

Foto: SITA/AP

dnes 0:44 -

Wells Fargo je banka z hlavnej ulice, čo znamená, že vo všeobecnosti zarába peniaze predajom služieb jednotlivcom a malým podnikom, zakladá bežné účty, má sporiace produkty, ponúka hypotéky, či bezpečnostné schránky. Od svojich začiatkov v roku 1852 sa vyvinula do regionálnej veľmoci, a postupom času sa stala jednou z najväčších retailových bánk na svete. Počas tohto 160-ročného obdobia bola vnímaná ako dobrá značka, ale dnes pre veľa ľudí neznamená Wells Fargo nič iné ako škandál.

V roku 2013 priniesol denník Los Angeles Times revolučný príbeh o tom, ako kultúra interného predaja zameraná na plnenie nereálnych kvót, viedla zamestnancov Wells Fargo k tomu, že dávali miliónom zákazníkov, ktorí si v banke založili účet, podpisovať aj niečo, čo nechceli, nepotrebovali a často o tom ani nevedeli. Ďalšie vyšetrovania odhalili, že zamestnanci boli pod neuveriteľným tlakom, aby predali viac produktov ešte väčšiemu počtu zákazníkov. Vyšší riadiaci pracovníci hrozili manažérom pobočiek, manažéri pobočiek sa vyhrážali svojim zamestnancom. A títo zamestnanci boli vo všeobecnosti len normálnymi ľuďmi, potrebovali prácu, ktorú mali, takže sa snažili čo najlepšie splniť tieto nereálne kvóty.





Taktika, ktorú používali pri krížovom predaji, bola extrémna a niekedy až smiešna. Podľa správ New York Times niektorí bankári vytvárali umelé varovania o podvodoch na účtoch, aby ľudí donútili zavrieť tieto účty a otvoriť si nové. Zaregistrujte ich aj do on-line bankovníctva! Nemajú e-mailovú adresu? Tak im ich vytvorte! Keby niekto prišiel a otvoril si bežný účet, bankári by na neho tlačili, aby si otvoril aj ďalšie účty pre ostatných rodinných príslušníkov, pre zvláštne príležitosti, len ako zálohu a možno kreditnú kartu ako ochranu pred prečerpaním pre tých 14 nepotrebných bežných účtov. A čo tak 14 kreditných kariet?

Pre niektorých pracovníkov Wells Fargo to už bol neznesiteľný tlak, denník The Times informoval o tom, ako to prebiehalo v malej pobočke v kalifornskej St. Helene. „V oblasti bolo iba asi 11 500 potenciálnych zákazníkov a 11 ďalších finančných inštitúcií. Kvóty predstavovali každý rok 12 000 denných prípadov, z toho takmer 3 000 nových bežných účtov. Bez podvodu čísla jednoducho nesplniteľné.“ Asi 5300 zamestnancov Wells Fargo bolo nakoniec prepustených za vytváranie falošných účtov.

Vtedajší generálny riaditeľ John Stumpf údajne nevedel o fungovaní celej schémy. Senátny bankový výbor si ale zavolal Stumpfa na koberček. Senátorka Elizabeth Warrenová mu vyčítala: „Zatlačili ste svojich zamestnancov do kúta, aby podvádzali zákazníkov, a mohli ste zvýšiť hodnotu svojich akcií a vložiť stovky miliónov dolárov do vlastného vrecka. Mali by ste rezignovať.“





V januári 2020 vydali úradníci ministerstva financií správu o škandále s účtami Wells Fargo. Predstavenstvo Wells Fargo to rozmetalo na kúsky. Správa zistila, že obchodný model komunitnej banky „vytváral zámerne neprimerané ciele predaja a neprimeraný tlak na jej zamestnancov, aby tieto ciele dosiahli, a podporoval atmosféru, ktorá udržiavala nevhodné a nezákonné správanie.“ Úrad vyrubil pokutu bývalému šéfovi bankovej divízie Wells Fargo 25 miliónov dolárov, John Stumpf dostal pokutu 17,5 milióna dolárov a doživotný zákaz operovať v bankovom sektore. To všetko prišlo dva roky po tom, čo si Fed ponechal ako trest aktíva banky, necelé 2 bilióny dolárov.

Je dôležité uvedomiť si, že tieto falošné účty a taktika predaja pod vysokým tlakom nezarobili spoločnosti Wells Fargo ani veľa peňazí. Áno, niektorí zákazníci nakoniec zaplatili poplatky za účty a kreditné karty, ktoré nepotrebovali, ale tí bankári, ktorí sa snažili dosiahnuť maximum, sa nesnažili maximalizovať tržby spoločnosti Wells Fargo, snažili sa iba zvýšiť počet predajov, čo sa určitý čas aj darilo. „Umožnilo to spoločnosti Wells Fargo ísť na Wall Street, k jej investorom a povedať:„ Pozri, sme lepší ako všetky tieto ďalšie finančné firmy, pretože naši zákazníci s nami obchodujú oveľa viac ako s inými finančnými spoločnosťami,“ bola to súčasť značky Wells Fargo a bol to dôvod, prečo sa akcie spoločnosti Wells Fargo dlho obchodovali s vyšším násobkom - čo znamená, že boli cennejšie ako iné finančné firmy, pretože investori verili, že Wells mal zázračný spôsob, ako prinútiť zákazníkov, aby s nimi viac obchodovali.“







To však nebol jediný škandál, s ktorým musela banka zápasiť. V posledných niekoľkých rokoch mestá Sacramento, Philadelphia, Miami a Oakland žalovali banku za údajné poskytnutie nevýhodných hypotekárnych podmienok pre zákazníkov tmavej pleti, či latinskoamerického pôvodu. Karen Attiah, redaktorka Washington Post, vyrastala s Wells Fargo. Jej rodičia tam mali roky účet a ona, keď pred 16-timi rokmi ukončila strednú školu, si v tejto basnke otvorila svoj prvý bežný účet. Ale v ostatnom čase, vždy, keď sa Wells Fargo dostalo na titulné stránky kvôli ďalším škandálom, Attiah premýšľala, prečo ešte svoje peniaze nepresunula inam. Zlom nastal začiatkom tohto roka, keď súčasný generálny riaditeľ Charles Scharf zamestnancom povedal, že banka nedokázala diverzifikovať svoje predstavenstvo, pretože „nešťastnou skutočnosťou je, že je len veľmi obmedzený počet čiernych talentov, z ktorých by sa dalo vyberať.“

V septembri Attiah napísal stĺpček pre Washington Post s titulkom „Skončila som s Wells Fargo.“ Následne jej čitatelia posielali svoje vlastné negatívne skúsenosti s Wells Fargom, ktorí už toho tiež mali dosť a plánovali ukončiť svoj vzťah s bankou. Attiah hovorí, že táto spätná väzba ju prinútila premýšľať nad tým, ako táto ikonická americká spoločnosť tak dôkladne premrhala kapitál svojej značky a spôsobila, že toľko ľudí pocítilo zradu.

Wells Fargo je už dlho posadnutá vlastnou históriou. Zamestnáva interných historikov a prevádzkuje 12 múzeí Wells Fargo po celých USA. Tento rok zatvorila 11 z nich. História spoločnosti je skutočne zaujímavá a hrala dôležitú úlohu v príbehu expanzie, ale história môže byť tiež spôsobom, ako odvrátiť pozornosť od súčasnosti. Bethany McLean z The Times naznačuje, že zaoberanie sa minulosťou pomohlo udržať banke popretie jej súčasnosti. „Nemohli prekonať svoju sebaistú hrôzu, že sa im niečo také deje. Podľa ich názoru sa zvyšok sveta mýlil, pretože to boli Wells Fargo a boli dokonalí. Samozrejme, že nemali v úmysle niečo také robiť, a bola to všetko nehoda. Prečo po nich išli novinári? Doslova nedokázali pochopiť, prečo sú ľudia takí rozrušení. Myslím si, že táto svätosť sa rozšírila do celej výkonnej rady, do samotnej krvi a kostí spoločnosti.“

Ale na rozdiel od niektorých zamestnancov na nižšej úrovni, ktorí prišli o prácu, Wells Fargo sa z toho dostane. Áno, tento rok došlo k vlne prepúšťania a rovnako ako mnoho iných spoločností, aj nedávno došlo k prepadu akcií o viac ako polovicu kvôli pandémii. Stále je to však štvrtá najväčšia americká banka, môže to byť skôr retailová banka ako významný hráč v globálnej ekonomike, ale Wells Fargo je stále príliš veľká na to, aby skutočne padla.