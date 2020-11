Ľudia míňajú aj napriek pandémii. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Na koniec novembra pripadá v USA „Black Friday“, ktorý je tradične spojený s Dňom vďakyvzdania. Čierny piatok predstavuje najväčšie tržby v maloobchodných predajoch, či už v kamenných obchodoch alebo prostredníctvom internetu. Európa síce neoslavuje Deň vďakyvzdania, no taktiež má svoj „čierny piatok“. Najväčší objem nákupov v Európe sa počas tohto víkendu tradične vygeneruje vo Veľkej Británii. Ide o viac ako 8 mld. EUR. Na druhom mieste je Nemecko s viac ako 6,5 mld. EUR a na treťom Francúzsko s celkovým objemom tržieb na úrovni viac ako 4,5 mld. EUR. Značná časť výdavkov určených na relax, dovolenku a zábavu ostala počas pandémie vo vreckách spotrebiteľov. Ľudia necestovali, nevyužívali kiná, divadlá či iné spoločenské podujatia spojené so zábavou. Kompenzujú to zvýšenou spotrebou aj počas čierneho víkendu, a to najmä nákupmi vianočných darčekov.

Trump konečne priznal prehru

Odchádzajúci prezident Spojených štátov Donald Trump si pripustil prehru v prezidentských voľbách. To, čo by sa dalo nazvať politickým fiaskom, opäť naberá kontúry politickej kultúry. Trump potvrdil, že presunie vládnu moc na nového prezidenta Joa Bidena a nebude blokovať jeho nástup do úradu. Pod podmienkou, že volitelia 14. decembra vhodia J. Bidenovi víťazné hlasy a výsledok bude definitívne potvrdený. Biden získal celkovo 306 voliteľov, Trump len 232. Na víťazstvo je potrebných 270 hlasov. Je nepravdepodobné, že by volitelia vhodili hlas opačnému kandidátovi, pretože dostali mandát od občanov a musia ich zastupovať. Dá sa teda povedať, že odchádzajúci prezident priznal prehru, avšak kamufluje to rôznymi „podmienkami“, aby si zachoval tvár a dôstojnosť, ktorú si sám pošliapal povolebným divadlom.

Trh práce a inflácia

Po Black Friday prinesie nový týždeň niekoľko zaujímavých výsledkov. Prvým bude PMI (Index nákupných manažérov) z Číny za výrobný sektor. V utorok uvidíme európske dáta inflácie, ktorá sa prepadla do záporných hodnôt. Prvý piatok v mesiaci už tradične sprevádzajú výsledky NFP – amerického trhu práce, ktoré poodhalia mieru nezamestnanosti, rast miezd a počet novovytvorených pracovných úväzkov.



