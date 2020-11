Británia a EÚ budú opäť rokovať, na obchodnú dohodu zostávajú posledné dni

dnes 14:01 -

"Ešte stále sme nepreklenuli podstatné názorové rozdiely, pracujeme však na tom," povedal novinárom v súvislosti s problematickými bodmi britský premiér Boris Johnson. Dodal však, že uzatvorenie dohody "do veľkej miery závisí od partnerov z EÚ".

Výrazné rozdiely potvrdil aj hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier, ktorý na Twitteri informoval, že v piatok večer odcestuje do Londýna na víkendové rozhovory so svojim britským náprotivkom Davidom Frostom. "Niektoré výrazné rozdiely pretrvávajú aj naďalej," uviedol Barnier. Obe strany sa vrátia k rokovaniam po tom, ako sa rozhovory museli koncom minulého týždňa prerušiť, keďže jeden z členov tímu EÚ bol pozitívne testovaný na nový koronavírus.

Podľa Bruselu majú obe strany už iba pár dní na dohodu. Frost potvrdil, že čas sa rýchlo míňa, podľa neho však ešte nič nie je stratené. "Je síce už dosť neskoro, napriek tomu je dohoda stále možná. Osobne budem pokračovať v rokovaniach dovtedy, dokiaľ nebude jednoznačné, že uzatvorenie dohody už možné nie je," povedal Frost.