Nezamestnanosť v Maďarsku za tri mesiace do konca októbra mierne klesla

dnes 14:16 -

Nezamestnanosť v Maďarsku zaznamenala za trojmesačné obdobie do konca októbra mierny pokles a skĺzla bližšie k 4-percentnej hranici. Informoval o tom v piatok maďarský štatistický úrad.

Miera nezamestnanosti dosiahla v období od augusta do konca októbra 4,3 %, zatiaľ čo za tri mesiace do konca septembra to bolo 4,4 %. Počet nezamestnaných klesol na 202.200 z 208.300.

Miera zamestnanosti sa však nemenila. Ako v období do konca septembra, tak aj v období do konca októbra dosiahla 60,5 %.