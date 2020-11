Prieskum: Strach z negatívnych dopadov koronakrízy na ekonomiku na treťom mieste

Zdroj: NN

Foto: getty images

dnes 12:20 -

Plánovať budúcnosť, aj tú finančnú, je dôležitejšie ako kedykoľvek v minulosti. To je jedno z najpodstatnejších poznaní, ktoré nás naučila koronakríza. Ukázal to aj výskum psychológov z holandských univerzít v Tilburgu a Utrechte. V ich prieskume považuje až 46,2 % respondentov za najväčšiu starosť kvalitu zdravia svojich blízkych a 19,5 % sa obáva kolapsu zdravotníckeho systému. Na treťom mieste je strach z negatívnych dopadov na ekonomiku, ktorého sa bojí 18,1 % a ďalších 9,6 % opýtaných sa obáva straty zamestnania a následných finančných problémov. To, že sú tieto obavy opodstatnené, dokazuje aj stúpajúca nezamestnanosť a desaťtisíce ohrozených pracovných miest na Slovensku.



Práve teraz je teda vhodné myslieť na budúcnosť a začať plánovať vo finančnej oblasti. Nielen dlhodobo, ale aj krátkodobo. Ponúkame vám 5 rád, ako zlepšiť svoj vzťah k financiám a zabezpečiť si pokojnejšiu finančnú budúcnosť.



Začnite pohľadom do minulosti

Dôležité je neopakovať chyby a poučiť sa z vlastnej minulosti. Platí to aj pri financiách. Obzrite sa a skontrolujte, ako ste zvykli narábať s financiami. Zistite, kde ste urobili chybu a prečo a kedy ste míňali príliš veľa. Buďte k sebe úprimní a buďte disciplinovaní.



Nastavte si rozpočet

Pozrite sa na všetky svoje finančné príjmy a nastavte si reálny rozpočet na povinné výdavky. Pracujte s peniazmi opatrne. Ideálne nastavenie rozpočtu je také, aby ste dokázali vytvárať aj nevyhnutnú rezervu. Hoci minimálnu.

Rátajte s problémami

Finančnej kríze sa zrejme nevyhneme. Počítajte preto s ťažkosťami, ktoré môžu nastať. Napríklad s tým, že môžete prísť o zamestnanie a na nejaký čas vám vypadne pravidelný príjem. Zosekajte všetky nepotrebné výdaje na minimum. Napríklad, zrušte predplatné online služieb, ktoré využívate len občas, odpustite si nohavice navyše, nakupujte potraviny s rozvahou a kontrolujte skutočný stav vašej chladničky či špajze a pod.

Plánujte dlhodobo

Myslite dopredu a ak vám to váš rodinný alebo osobný rozpočet dovolí, investujte do svojej budúcnosti. Je lepšie sporiť si pravidelne aj menšiu sumu, ako vôbec žiadnu. Napríklad investovanie do starobného a doplnkového dôchodkového sporenia je rozumná voľba, ktorou si dokážeme zabezpečiť kvalitnejší život na penzii, teda v etape života, keď sme finančne zraniteľnejší ako v produktívnom veku.



Pozor na dlhy

Nezabudnite, že teraz skutočne nie je čas na úvery a nové dlhy. Dbajte na to, aby ste sa zbytočne nedostávali do mínusu a nepožičiavajte si ľahkovážne peniaze. Zvážte aj väčšie investície, ako je napríklad kúpa nového auta.