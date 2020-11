Návrh zákona o dotáciách na nájomné posunuli poslanci do 2. čítania

dnes 11:31 -

O dotáciu z Ministerstva hospodárstva (MH) SR na nájomné by mohli požiadať podnikatelia, ktorým protipandemické opatrenia štátu obmedzili príjem a svoje priestory majú prenajaté, aj v druhej vlne pandémie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH, ktorú v piatok posunuli poslanci parlamentu do druhého čítania. Rokujú o nej v tzv. zrýchlenom režime.

Rovnako ako v prvej vlne je výška dotácie rovnaká ako zľava, ktorú poskytne prenajímateľ. Dlžnú sumu musia nájomcovia prenajímateľom začať splácať nasledujúci mesiac po skončení sa mimoriadnej situácie, najneskôr od apríla budúceho roka, a to bez ohľadu na to, či sa pandémia skončí alebo nie.

Rezort hospodárstva v dôvodovej správe k novele upozornil, že v súvislosti s opätovným zvýšením šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sú prijímané nové opatrenia s cieľom zamedzenia šírenia pandémie. "Tieto opatrenia majú významný negatívny vplyv aj na maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, ktoré sú povinne zatvorené alebo ich činnosť bola významne obmedzená. V tomto dôsledku prevádzky fungujúce v nájmoch z dôvodu opätovného zníženia príjmu nie sú schopné vyplácať zmluvné nájomné," uviedlo MH.

Maximálna výška dotácie je 50 % z nájomného, a to v prípade, že rovnakú zľavu poskytne aj prenajímateľ. Nájomca by v takomto prípade neplatil nič a prenajímateľ bude mať uhradenú polovicu nájomného. Dotáciu však MH podmienilo vznikom nájomného vzťahu pred prvým augustom tohto roka. Prípadná zmena výšky nájomného, ku ktorej došlo po 31. auguste tohto roka, výšku dotácie neovplyvní.