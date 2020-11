Návrh o dotáciách na nájomné prerokujú poslanci v skrátenom konaní

dnes 10:31 -

Podnikatelia, ktorým protipandemické opatrenia štátu obmedzili príjem a svoje priestory majú prenajaté, by mohli požiadať o dotáciu z Ministerstva hospodárstva (MH) SR na nájomné aj v druhej vlne pandémie. Rovnako ako v prvej vlne je výška dotácie rovnaká ako zľava, ktorú poskytne prenajímateľ. Dlžnú sumu musia nájomcovia prenajímateľom začať splácať nasledujúci mesiac po skončení mimoriadnej situácie, najneskôr od apríla budúceho roka, a to bez ohľadu na to, či sa pandémia skončí alebo nie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH. Parlament v piatok schválil, že právnu normu prerokuje zrýchlene.

Rezort hospodárstva v dôvodovej správe k novele upozornil, že v súvislosti s opätovným zvýšením šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sú prijímané nové opatrenia s cieľom zamedzenia šírenia pandémie. "Tieto opatrenia majú významný negatívny vplyv aj na maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, ktoré sú povinne zatvorené alebo ich činnosť bola významne obmedzená. V tomto dôsledku prevádzky fungujúce v nájmoch, z dôvodu opätovného zníženia príjmu, nie sú schopné vyplácať zmluvné nájomné," uviedlo MH.