Slovensko potrebuje naštartovať agentúru na podporu cestovného ruchu, myslí si to predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger. Požiadal preto predsedu vlády Igora Matoviča (OĽANO) o prijatie opatrení, vďaka ktorým bude mať Slovensko vlastnú národnú organizáciu cestovného ruchu.

"Po dvoch vlnách pandémie nového koronavírusu, ktorý ťažko zasiahol mnohé oblasti života občanov, hospodárske segmenty, regióny a, samozrejme, aj nás - samosprávy - sa na Vás obraciame s prosbou o podporu pri naštartovaní činnosti Slovak Travel – agentúry na podporu cestovného ruchu," uviedol Tréger v liste, ktorý adresoval premiérovi.

ZMOS je totiž presvedčené, že štátna agentúra, ktorá vezme pod svoje krídla propagáciu dovolenkových destinácií na Slovensku aj v zahraničí, bude úspešnejšia a efektívnejšia, než to bolo doteraz. "ZMOS si v mene 95 % členskej základne od tejto agentúry sľubuje nárast počtu turistov, našich aj zahraničných, a tým aj vyššie zisky prevádzkovateľov zariadení cestovného ruchu, ktorí sú v niektorých častiach Slovenska jedinými zamestnávateľmi. Sme teda bytostne závislí od prosperujúceho segmentu cestovného ruchu," dodalo združenie.

Tréger zároveň upozornil, že Slovensko je spomedzi krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) jedinou, ktorá nemá takúto národnú štruktúru. "Vnímame to ako obrovskú nevýhodu v konkurenčnom boji so zahraničím," okomentoval Tréger. Náklady na zriadenie Slovak Travel by preto, aj pre následné oživenie a rast ekonomiky v segmente turizmu, považoval za efektívne vynaložené.

Združenie žiada Matoviča, aby kroky k vzniku agentúry podnikol ešte tento rok. "Sme presvedčení, že zriadenie tejto jedinej národnej autority pre cestovný ruch od 1. januára 2021 bude mimoriadne cenným prínosom na ceste k ekonomickému a hospodárskemu rozvoju krajiny," uzavrel ZMOS.