Rozpočtový deficit Británie by mal tento rok dosiahnuť najvyššiu úroveň od vojny

dnes 19:01 -

Rozpočtový deficit Británie by mal v súčasnom finančnom roku dosiahnuť takmer 400 miliárd libier, najviac za posledných 75 rokov. Uviedol to v stredu britský minister financií Rishi Sunak.

Šiesta najväčšia ekonomika sveta by podľa ministra mala tento rok klesnúť o 11,3 %. Ak sa odhad potvrdí, bude to najvýraznejší pokles za viac než 300 rokov. Na budúci rok počíta vláda s rastom o 5,5 %, dodal Sunak, ktorý predstavil ročný plán výdavkov.

Minister informoval, že rozpočtový deficit by mal v súčasnom finančnom roku, ktorý sa skončí 31. marca, dosiahnuť 394 miliárd libier (442,06 miliardy eur). To predstavuje 19 % hrubého domáceho produktu (HDP). Je to najvyšší rozpočtový schodok Británie od skončenia druhej svetovej vojny.

Na porovnanie, vo finančnom roku 2019/2020, ktorý sa skončil v období, keď britskú ekonomiku zasiahla pandémia nového koronavírusu, dosiahol rozpočtový deficit približne 56 miliárd libier alebo 2,5 % HDP. Britská ekonomika patrí medzi najzasiahnutejšie pandémiou nového koronavírusu, pričom Sunak uviedol, že náklady na boj s pandémiou by v tomto finančnom roku mali dosiahnuť 280 miliárd libier. Pôvodne počítal s tým, že náklady budú predstavovať približne 200 miliárd libier.