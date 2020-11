ECB zrejme predĺži núdzový program nákupu aktív PEPP

dnes 11:16 -

"Keďže následky tejto pandémie budú pravdepodobne trvať dlhšie, než sme predpokladali pri našom poslednom rozhodovaní v lete, je predĺženie časovej osi zjavným kandidátom na kalibráciu," povedal člen Výkonnej rady ECB Yves Mersch o núdzovom pandemickom programe nákupu aktív PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) v rozhovore pre britský denník Financial Times (FT).

ECB ohlásila, že na decembrovom (10. 12.) zasadnutí Rady guvernérov "dôkladne prehodnotí" situáciu. Predstavitelia ECB signalizovali ďalšie uvoľnenie menovej politiky na podporu ekonomiky zasiahnutej následkami pandémie nového koronavírusu.

Mersch, ktorého 8-ročné funkčné obdobie v ECB sa skončí 14. decembra 2020, potvrdil hodnotenie ďalších vedúcich predstaviteľov ECB, že program PEPP rovnako ako lacné dlhodobé úvery pre komerčné banky (TLTRO) sa ukázali ako mimoriadne účinné.

Program PEPP, ktorý ECB spustila v marci, má aktuálne objem 1,35 bilióna eur a podľa doterajších plánov by mal trvať minimálne do konca júna 2021. Ekonómovia počítajú nielen s predĺžením programu, ale aj so zvýšením jeho celkového objemu.

Mersch tiež signalizoval, že banky v eurozóne budú čoskoro môcť opäť vyplácať dividendy. ECB by to na budúci rok mohla znova povoliť, prinajmenšom v prípadoch, keď finančné inštitúty presvedčia predstaviteľov bankového dohľadu, že majú dostatočné rezervy na zvládnutie následkov pandémie.