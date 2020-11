Slovenskí europoslanci podporili návrh, ktorý má predísť "kazítkam" na trhu EÚ

Zdroj: TASR

Foto: TASR/Tomáš Halász

dnes 12:31 -

V rámci balíka opatrení podporujúcich postavenie spotrebiteľov sa europoslanci vyslovili aj za zavedenie práva na cenovo dostupnú opravu odborným servisom, ako aj za záruku na náhradné diely platnú v celej EÚ. Opakovane vyzvali na zavedenie univerzálnej nabíjačky na mobilné telefóny, čím sa výrazne zníži objem elektronického odpadu.



Martin Hojsík (PS) z liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) v pléne EP poukázal na to, že je absurdné, že doteraz "právo na opravu" občania EÚ nemali. Dodal, že na trhu sú výrobky, ktoré majú zabudovanú kazivosť, keď v istom momente sa pokazia a väčšina spotrebiteľov si zakúpené veci, najmä elektroniku, nevie opraviť. "To mňa ako majiteľa tohto výrobku obmedzuje, ale súčasne je to aj veľmi neekologické," odkázal na odhadzovanie poškodených tovarov, ktorých oprava je neraz drahšia ako samotný výrobok. Dodal, že najlepšie riešenie odpadu je predchádzať jeho vzniku a upozornil aj na to, že možnosť opravovať pokazené veci znamená podporiť malých a stredných podnikateľov, malé opravovne.



Robert Hajšel (Smer-SD) bol za frakciu socialistov a demokratov (S&D) spoluautorom niektorých pozmeňovacích návrhov pri tejto legislatíve. Odsúdil skutočnosť, že EÚ v roku 2020 nemá inštitút, ktorý by umožňoval spotrebiteľom lepšie sa zorientovať, či svoj výrobok majú zahodiť alebo sa snažiť o jeho opravu, či už nákupom náhradných súčiastok alebo odborného servisu. "Legislatíva je plusom pri ochrane práv spotrebiteľov a plusom v našom boji proti klimatickým zmenám. Dôsledkom jej uplatňovania by malo byť, že budeme viac a dlhšie užívať výrobky, ktorých životnosť a trvácnosť sa predĺži," vysvetlil.

Poslanec upozornil, že frakcia S&D presadzuje návrh, aby nápisy na obaloch výrobkov obsahovali aj informácie o životnosti výrobkov a o ich opraviteľnosti. Ak napríklad výrobca upozorní, že životnosť jeho výrobku je iba 2,5 roka, mnohých spotrebiteľov to odradí od kúpy, čo zas výrobcov prinúti, aby predlžovali životnosť svojich výrobkov, a to aj po ich oprave.



Monika Beňová (Smer-SD) tento právny návrh vníma ako spomalenie plytvania, lebo teraz platí, že každý pokazený výrobok putuje automaticky do odpadkového koša. "Výrobcovia budú zaviazaní, aby nevytvárali výrobky s limitovanou dobou použitia. Podľa prieskumu, ktorý sme si dali urobiť, má až 70 percent spotrebiteľov záujem o opravu výrobku a nie o nový podobný výrobok," uviedla poslankyňa. Podľa jej slov musia spotrebitelia spolupracovať aj s obchodníkmi a hľadať riešenia skôr v prospech opravy pokazených výrobkov ako pre ich nahradenie novými výrobkami.



Ivan Štefanec (KDH), ktorý v EP patrí do skupiny ľudovcov (EPP), vysvetlil, že rozšírenie možností na opravu výrobkov povedie k zníženiu zbytočného odpadu a naplneniu cieľov EÚ v oblasti recyklácie. "Spotrebiteľ musí mať právo a istotu, že jeho výrobok bude opravený. Výrobca musí mať k dispozícii náhradné diely počas záručnej doby," povedal. Pripomenul v tejto súvislosti, že EÚ ponúka najdlhšiu garančnú dobu pre predávané výrobky na celom svete. Poslanec zároveň vyjadril radosť, že EP podporil aj ním presadzovanú iniciatívu jednotnej nabíjacej koncovky pre všetky mobilné zariadenia. "Aj tento krok povedie k zníženiu elektronického odpadu a k naplneniu našich environmentálnych cieľov," odkázal.