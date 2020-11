Predĺženie kompenzácií pre firmy bude stáť Francúzsko 1,6 miliardy eur mesačne

dnes 11:31 -

Predĺženie vládneho systému kompenzácií pre podniky, ktoré boli nútené zatvoriť v dôsledku nariadení na zabránenie šírenia nového koronavírusu, bude stáť Francúzsko 1,6 miliardy eur mesačne. Vyhlásil to v stredu francúzsky minister financií Bruno Le Maire pre rozhlasovú stanicu France Inter.

Prezident Emmanuel Macron v televíznom prejave k národu v utorok (24. 11.) oznámil, že krajina začne tento víkend zmierňovať blokády, tzv. lockdown, aby sa mohli obchody znovu otvoriť počas vianočnej sezóny.

Reštaurácie, kaviarne, hotely a telocvične však budú musieť zostať zatvorené. Môžu pritom čerpať pomoc od štátu v hodnote až 10.000 eur mesačne alebo 20 % ich tržieb v rovnakom období minulého roka do maximálneho limitu 100.000 eur.

Doteraz bola kompenzácia obmedzená na 10.000 eur mesačne.

"Táto schéma bude trvať tak dlho, kým budú v platnosti administratívne blokády. Týka sa to 200.000 firiem a verejné financie to bude to stáť 1,6 miliardy eur mesačne," uviedol Le Maire pre France Inter.

Nemenovaný predstaviteľ ministerstva financií dodal, že tieto dodatočné výdavky budú hradené z rezervy vo výške 5 miliárd eur zahrnutej do ostatnej aktualizácie rozpočtu na rok 2020, ktorá tento mesiac prešla cez parlament po tom, ako Francúzsko zaviedlo druhý lockdown.

Francúzska vláda musela tento rok opakovane prerábať svoje rozpočtové plány, pretože náklady spojené s potlačením hospodárskych dôsledkov takzvanej zdravotnej krízy sa špirálovito zvyšujú.

Le Maire uviedol, že po zhoršení prognózy pre ekonomiku minulý týždeň stále očakáva jej oživenie v roku 2021 a rast o 6 %.